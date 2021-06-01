侮辱解放军死亡官兵 微博大V“辣笔小球”被判八个月

实名仇子明的中国网络大V“蜡笔小球”，涉嫌侮辱中印冲突死亡解放军官兵被捕，案件一审宣判，他被判有期徒刑八个月。

据江苏南京建邺法院官方账号5月31日发布的消息，该法公开开庭审理仇子明侵害英雄烈士名誉、荣誉一案。检方提请追究仇子明刑事责任，并请求判令其承担民事侵权责任，公开赔礼道歉。

法院经审理查明，仇子明2月19日为博取眼球，在其住处使用粉丝数250余万的微博账户“辣笔小球”先后发布两条微博，“歪曲卫国戍边官兵的事迹，诋毁、贬损卫国戍边官兵的英雄精神，侵害英雄烈士名誉、荣誉。”上述微博在网络上迅速扩散，引发公众强烈愤慨，造成恶劣社会影响。

法院认为，仇子明犯侵害英雄烈士名誉、荣誉罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。仇子明归案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，当庭表示绝不再犯。

最终，法院以仇子明犯侵害英雄烈士名誉、荣誉罪，判处其有期徒刑八个月；并责令其自判决生效之日起10日内通过中国主要门户网站及全国性媒体公开赔礼道歉，消除影响。

据香港01报道，中国军方公布在中印冲突中死亡的解放军官兵消息后，仇子明曾称，“（解放军）阵亡的不仅仅只有四人，这也是印度敢于第一时间公布阵亡人数和名单的原因。在印度看来，他们赢了，且代价更小”。他还曾形容，中印冲突中解放军团长的个性是“飞将+脱兔+神机+血路+强运”。

飞将、脱兔、神机、血路、强运都是游戏中的用语，意思分别是跑的快、会看形势、杀出重围、运气好。

随后，“辣笔小球”不仅被微博封号，被中国官媒集体谴责，还于3月1日正式被捕。

中国最高检机关报《检察日报》主办的短视频品牌“正义酷”在官方微博发布了他的被捕后视频，他在视频中表示，“我这样的行为，可以说是一种良知泯灭的行为。我对此也非常地自责，非常地懊悔。”此外，中国最高人民检察院也在3月8日的工作报告中对其点名。

