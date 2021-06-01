中国央行14年来首上调外汇存款准备金率 或暂缓人民币升值压力

中国央行14年来宣布首次上调金融机构外汇存款准备金率，此举有望通过收紧银行体系内的美元流动性从而缓和人民币汇率升值压力。境内外人民币应声回落。

据彭博社报道，中国央行昨日（31日）宣布，为加强金融机构外汇流动性管理，自2021年6月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的5%提高到7%。

彭博社评论说，这是中国央行2007年5月以来首次调整外汇存款准备金率，罕见动用这一工具显示出央行防范汇率短期快速升值的决心。分析师们认为，外汇存款准备金率上调将收紧银行体系内的美元流动性，提高境内外汇资金成本，减轻境内汇市美元抛压，从而缓和人民币汇率升值压力。

消息宣布后，境内外人民币一度回落至6.37弱方，但总体变动不大，周一早些时候双双触及2018年5月来新高。境内外的美元/人民币掉期点明显下跌，在岸一年掉期点下跌41个点子至1526点；离岸一年掉期点跌45个点子至1457，为2月初以来最低。

华侨银行经济学家谢栋铭在采访中说，这是央行在避免直接干预的前提下，为了应对中国境内市场美元流动性过度泛滥而采取的措施。“如果银行不能更好地利用多余的美元流动性，就会给境内市场带来更大的美元抛压，”他解释说，技术上看这更多是货币市场操作，而非干预手段，不过可以起到间接减轻人民币升值压力的作用。

根据中国央行公布的数据，中国4月外币存款余额升至1万亿美元（1.36万亿新元），创纪录新高，当月增加478亿美元，为单月历史第三大增幅。记者按此计算，准备金率提高2个百分点相当于冻结约200亿美元的流动性。

彭博行业研究外汇利率策略师赵志轩说：“这是央行阻缓人民币升值的动作，意在减少银行手里的美元。”

中国央行过去一个多星期以来已通过刊发副行长刘国强答记者问及刊登外汇自律机制工作会议新闻稿等形式喊话，表明支持汇率稳定、双向波动的立场，官方媒体周末继续发声做出预期管理，但市场升值情绪仍然偏强。彭博模拟的CFETS人民币指数上周攀升近0.8%，目前已来到2016年3月来的新高。

澳新银行中国策略师邢兆鹏认为，此举显著缩小了人民币和外币存款准备金率的差异，有助减少此前企业大额结汇对人民币流动性收紧的影响，未来外币结售汇对人民币流动性的影响将大幅缩小。此外，这也将限制银行发放外币贷款，减少金融机构的外币流动性，总之是减缓人民币升值的举措。

根据今年初央行的提供的数据，金融机构平均人民币存款准备金率为9.4%，其中超过4000家的中小存款类金融机构的存款准备金率为6%。

渣打银行中国宏观策略主管刘洁在采访中说，历史经验显示，调整外币存款准备金率并不能改变人民币的趋势，但短期仍会给市场带来一些“杂音”，这可能是未来一系列措施的开始。她并认为，此举亦可被视为央行在中期管理人民币汇率的一个新的机制。

