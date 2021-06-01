澳洲龙虾出口摆脱对华过度依赖成课题

过度依赖中国、未实现出口多元化的澳大利亚龙虾业界叫苦不迭。

据共同社报道，以东南部塔斯曼尼亚岛为主的塔斯曼尼亚州在2018至2019年，总出口的31.5%以中国为对象。按金额计算，价值约12亿澳元（12.29亿新元）。其中，龙虾捕获量的90%以上销往中国。

塔斯曼尼亚岩龙虾渔民协会首席执行官希丁（Rene Hidding）难掩惊讶地表示：“近半数渔民无法出海捕捞的情况简直闻所未闻。”

在中国限制进口澳大利亚产品的情况下，据称龙虾也于去年11月出现中国海关通关手续停滞的情况。后来中方停止了进口。许多渔民无法出海捕捞的状态持续。中方主张澳洲龙虾重金属超标，而澳方予以否定。

据渔民协会会长克劳斯（Karl Krause）介绍，塔斯曼尼亚全年龙虾捕捞量约为1000吨。

此前沙斯（严重急性呼吸综合征，简称SARS）流行时，澳洲也曾努力开拓中国以外的市场，希丁说，当地未能摆脱对华依赖：“想要与他国交易时，中国曾提示更高的交易价格。”

他说：“生长于干净大海的优质龙虾，想买的人应该全球都有。”今后打算在出口活龙虾之外，通过冷冻加工开拓面向世界各地高级餐厅的销路。

塔斯曼尼亚工商会干部钱德勒（Sally Chandler）提醒说：“依赖向单一国家出口很危险。”她强调，特别利用与日本季节相反，有必要为扩大农产品和海鲜出口寻找出路。

中国是澳洲第一大贸易对象，但澳大利亚与中国的关系持续恶化。澳洲总理莫里森去年要求开展冠病溯源独立调查，引来中国对澳大利亚产品征收高关税等接二连三的制裁措施。