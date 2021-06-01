专家：“三孩”政策效果或在于改变人口观念

中国北京大学国民经济研究中心主任苏剑认为，三孩’政策实施的效果，对人口观念的变化会有一定的积极作用。

据中新社报道，任苏剑5月31日告诉记者：随着政策实施，人们会逐渐意识到人口不是一种负担，而是一种资源。他说，一种文化要想传承下去，必须具备一定的人口规模，从这个意义上讲，“人口问题不光是一个经济问题，而且是一个社会和文化的承续问题”。

中共政治局5月31日召开会议，指出将进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施

老龄化将是中国在今后较长一段时期的基本国情。上世纪末，中国60岁及以上老年人口占比超过10%，步入老龄社会。预计“十四五”末期，中国将由轻度老龄化转入中度阶段，即老年人口占比超过20%，在2035年前后进入重度阶段（占比超过30%）。

苏剑认为，“三孩”政策的出台实则表达了两层含义，其一是改善中国人口结构，其二是为了鼓励生育。

他指出，中国人口结构的少子化、老龄化问题将对经济构成巨大压力，社会养老体系也面临负担。实施“三孩”政策有助于应对人口老龄化，应积极完善各项配套措施。

中共政治局会议提出了一系列配套支持措施，促进生育政策和相关经济社会政策的配套衔接。包括将婚嫁、生育、养育、教育一体考虑，加强适婚青年婚恋观、家庭观教育引导，提高优生优育服务水平，发展普惠托育服务体系，推进教育公平与优质教育资源供给，完善生育休假与生育保险制度，保障女性就业合法权益等。

首都医科大学附属北京世纪坛医院妇产科主任白文佩认为：“有了政策，又有了相应的配套措施，考虑得还是很周全的。”这些配套措施就是为了确保相关政策能够落地。客观上讲，生育会带来一定的经济负担，当下的人们也面临生活、工作、学业等压力，“鼓励生育肯定得解除后顾之忧”，政策的配套衔接非常重要。

据第七次人口普查数据，中国近年来累计多出生二孩1000余万人，出生人口中二孩占比从2013年的30%左右升至近年来的50%左右。但与此同时，中国近年来的出生人口却仍有下降。

究其原因，中国国家卫生健康委员会有关负责人在受访时提到了“生育意愿降低”。教育、住房、就业等相关经济社会政策成为影响家庭生育抉择的关键。全面两孩政策实施后，相当比例的家庭想生不敢生，排名前三的原因是经济负担重、婴幼儿无人照料、女性难以平衡家庭与工作的关系。

白文佩说：“女性在社会上本来就挺不容易的，再生一个孩子，她的事业、前途实际上是会受到影响的，这是很客观的。”但是如果缺少家长陪伴，孩子将来很容易在情绪、精神、代谢等方面出现问题。从女性事业与子女成长之间的平衡来看，“三孩”政策的影响“是很深远的”。

人口学家、原中国国家计划生育委员会专家委员梁中堂说：“许多年轻人不愿意结婚、不愿意生孩子，尤其不愿意生第二个孩子。”生育问题的关键也在于如何提高生育意愿。