财新中国制造业PMI升至五月高位

外需的持续改善令制造业恢复节奏平稳，最新公布的财新5月中国制造业PMI在新出口订单的拉动下，升至五个月新高。但与此同时，原材料价格上涨向下游的传导已显现，部分企业面临原材料短缺的困境，供应链亦受到影响，通胀问题仍是重中之重。

据路透社报道，财新/Markit周二（1日）联合公布，5月经季节性调整的中国制造业采购经理人指数(PMI)升至52.0，创五个月高位，高于路透调查预估中值51.7和上月的51.9。其中，新订单指数大幅增长，为2020年12月以来最高水平，新出口订单指数创六个月高点。

财新智库高级经济学家王喆说：“通胀压力会制约货币政策空间，当月制造业出厂价格指数飙升，价格传导效应已经显现。”

他并称，面对原材料价格上涨，部分企业开始囤货，部分企业则面临原材料短缺的困境，供应链亦受到明显影响，这意味着大宗商品价格的快速上涨已经对经济运行秩序造成响。

总体来看，王喆认为5月制造业继续保持扩张，海内外需求强劲，供给稳步恢复，就业市场保持稳定，制造业景气度仍维持较高水平，后疫情时代经济恢复动能犹在。而价格指数继续上升，通胀问题仍是重中之重。

Markit网站刊登的新闻稿并指出，最近调查期间企业平均成本负担急增，涨幅为2016年12月后最显著。调查样本企业普遍反映，原料成本上扬推高了各种费用，企业普遍通过上调产品售价，把投入成本的上涨压力传导至客户。

5月中国制造业继续扩张，企业反映新接业务量增速为五个月来最强劲，产量也随之进一步扩张，但增速较4月份有所放缓，据反映是受到原料短缺和采购成本上扬所影响。5月新接业务总量大幅增长、并且超过长期均值，调查样本企业反映，需求转强带动最近销售增长。分类别数据显示，新业务广泛增长，投资品类增速领先。

关于外需，许多企业表示，全球需求继续从疫情中复苏，还有企业反映，部分地区受疫情影响而导致生产受阻，助推对中国产品的需求。

库存方面，5月投入品的整体供应情况继续恶化。过去12个月以来，供应速度持续下降，受访企业反映，投入品需求增加，供应商存货量低，导致最近供货速度下降。库存数据显示原料库存与成品库存皆轻微下降，原因普遍是在生产和交付订单过程中增加动用原有库存。

展望未来一年，制造业企业预期顾客需求增长，加上新产品发布，产出将会随之扩张。不过，业界的乐观度已降至四个月低点，主要原因是担心成本上扬，以及疫情前景未明。

由于调查样本不同，中国官方和财新制造业PMI走势经常相悖。中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)昨日联合公布，5月官方制造业采购经理人指数(PMI)略降至51.0，成本向下游传导压力有所显现，小型企业由于议价能力较弱，面临的困难有所增加，当月小型企业PMI下降2.0个点至48.8，再度回落至萎缩区域。