美国银行拟让香港和中国员工重返办公室

美国银行计划6月底前让香港和中国内地的所有员工重返办公室，在采取居家工作安排一年多来，成为香港第一批推动全面回归的全球银行之一。

据彭博社报道，美国银行亚太区联席总裁苏锦（音译自Jin Su）和濑口次郎（Jiro Seguchi）周一在内部备忘录中说，美国银行将发出30天的通知，并向所有员工提供返回办公室的培训。银行发言人证实了备忘录的内容。

高管们在备忘录中称：“我们还鼓励每个人尽可能接种疫苗。”

随着纽约和伦敦等大城市的疫苗接种让疫情形势缓和，全球推动重返办公室上班的步伐正在加快。大流行期间，各大行采取了不同的工作安排方式，在香港约有1600员工的美国银行以及摩根大通力推让更多员工在办公室上班，而渣打等其他银行则采取混合办公模式。

香港第四波疫情消退后，各个大行员工在公司上班的比例也不尽相同。在香港有2000多名员工的汇丰，允许最高一半的员工在办公室上班。花旗发言人称，香港约有75%的员工在办公室上班。

美国银行高管表示，疫情仍在以不同的方式影响各个地区，其他市场的情况充满挑战。 “我们希望，我们有队友返回该地区和世界各地，能让这些市场的同事们充满信心，相信我们能够战胜这种病毒。”

即便如此，香港政府难以劝说民众接种疫苗给开放计划和放松社交距离规定带来了风险。