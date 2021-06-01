中国百城新建住宅均价同比上涨4.08%

中国指数研究院（China Index Academy）周二（1日）发布5月“百城价格指数”显示，新建住宅环比上涨0.34%，同比上涨4.08%；二手住宅环比上涨0.50%，同比上涨3.64%。整体来看，后期政策环境将依旧偏紧，更多热点城市或围绕加强住房信贷管控力度、加码热点片区调控、发布二手住房成交参考价格等方面不断完善楼市调控政策，预计未来热点城市房价将更趋平稳。

据路透社报道，中国房地产指数系统百城价格指数对中国100个城市新建及二手住宅的调查数据显示，2021年5月，中国100个城市新建住宅平均价格为16006元人民币/平方米（3315.04新元/平方米），环比上涨0.34%，涨幅较上月扩大0.11个百分点。

从涨跌城市个数看，80个城市环比上涨，17个城市环比下跌，3个城市与上月持平。同比来看，中国100个城市新建住宅平均价格较去年同期上涨4.08%，涨幅较上月扩大0.03个百分点。

中国100个城市二手住宅平均价格为15,810元/平方米，环比上涨0.50%，涨幅与上月持平。从涨跌城市个数看，71个城市环比上涨，26个城市环比下跌，3个城市与上月持平。同比来看，中国100个城市二手住宅平均价格较去年同期上涨3.64%，涨幅较上月扩大0.06个百分点。

从市场表现来看，新建住宅方面，房企依旧保持较大推盘力度，5月重点城市整体推盘量仍居今年高位；本月广州、成都、济南等城市开盘去化分化明显，热门区域、高性价比项目去化较好，偏远区域或部分高价项目去化不佳；上海本月新开盘项目所属区位较好，整体去化率有所提升。二手住宅方面，5月百城二手住宅平均价格同环比继续上涨，部分城市市场热度有所上升，调控趋严环境下深圳二手房市场降温。