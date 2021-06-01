社会组织起诉腾讯：王者荣耀侵害未成年人

中国一社会组织认为腾讯运营的“王者荣耀”游戏侵害未成年人权益，向法院提起公益诉讼。

据新浪财经报道，新修订的《未成年人保护法》6月1日实施。为贯彻新法，北京青少年法律援助与研究中心向北京市第一中级提起未成年人保护民事公益诉讼，这是中国首例由社会组织提起的未成年人保护民事公益诉讼。

该机构认为，腾讯不断下调"王者荣耀"适龄标准，2016年的适龄提示为成年人，几次下调后今年变更为“12+”，但是游戏在角色形象、抽奖规则、语音交流、聊天频道等方面均存在大量不符合“12+”适龄等级的内容及设定。

该机构指出，游戏人物形象设计过于暴露，网站及社区存在大量色情、低俗等不适宜未成年人阅读的内容。比如游戏中的女性游戏角色，大多是低胸装、超短裤/裙等衣着过度暴露胸部、臀部的形象，游戏微社区也长期存在着大量宣扬色情、歪曲历史人物等不良内容，如诸葛亮与大乔是一对情侣、唐代著名诗人李白与西汉著名军事家韩信陷入热恋等。

该机构还认为，游戏人物篡改了历史人物形象，践踏民族传统文化。“王者荣耀”作为一款历史题材类手机游戏，空有历史人物之名，却无历史人物之实。如战国时期的军事家孙膑成为一个幼稚的小男孩、三国时蜀汉开国皇帝刘备成为一个身靠色情女郎的纽约黑帮教父等。

该机构还指出，游戏商场充值限额及抽奖模式违反了国家规定。在“王者荣耀”的抽奖设定上，腾讯也存在违法违规行为，具有诱导未成年人沉迷的故意，侵害了不特定未成年人及其监护人、近亲属的财产权。

潜在的诱导性沉迷设定弱化了未成年人的自控力，增加了沉迷风险。“王者荣耀”在广告推送、登入设定等方面均有诱导未成年人沉迷的嫌疑，尤其是默认开启获取QQ或微信好友选项的设定，增加了未成年用户的社交压力。