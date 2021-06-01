习近平：中国要下大气力加强国际传播能力建设

中共总书记、中国国家习近平说，要下大气力加强国际传播能力建设。讲好中国故事，传播好中国声音，展示真实、立体、全面的中国，是加强中国国际传播能力建设的重要任务

据新华社报道，习近平昨天（31日）下午主持中共政治局就加强中国国际传播能力建设的集体学习时强调，要深刻认识新形势下加强和改进国际传播工作的重要性和必要性，下大气力加强国际传播能力建设，形成同中国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权，为中国改革发展稳定营造有利外部舆论环境，为推动构建人类命运共同体作出积极贡献。

习近平强调，必须加强顶层设计和研究布局，构建具有鲜明中国特色的战略传播体系，着力提高国际传播影响力、中华文化感召力、中国形象亲和力、中国话语说服力、国际舆论引导力。

习近平指出，要加快构建中国话语和中国叙事体系、加强对中国共产党的宣传阐释、广泛宣介中国主张、中国智慧、中国方案。要深入开展各种形式的人文交流活动、全面提升国际传播效能，建强适应新时代国际传播需要的专门人才队伍。要加强国际传播的理论研究，掌握国际传播的规律，构建对外话语体系，提高传播艺术。要采用贴近不同区域、不同国家、不同群体受众的精准传播方式，推进中国故事和中国声音的全球化表达、区域化表达、分众化表达，增强国际传播的亲和力和实效性。

习近平还说，要广交朋友、团结和争取大多数，不断扩大知华友华的国际舆论朋友圈。要讲究舆论斗争的策略和艺术，提升重大问题对外发声能力。