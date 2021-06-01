刘结一：中国大陆愿尽力帮台湾度疫情难关

中国大陆国台办主任刘结一说，大陆愿意尽力帮助广大台湾同胞度过疫情防控难关，希望台湾尽快扫除障碍，有效控制疫情，确保台湾民众生命健康安全，恢复正常生活。

据中时电子报报道，刘结一今天（1日）在杭州举行的《富春山居图》合璧十周年纪念会上说，近一段时间，台湾疫情日趋严峻，对广大台湾同胞健康深感关切。

他说，广大台胞深受缺乏疫苗之苦，民进党政治操弄直接危害台胞生命健康安全，“我们愿意尽力帮助广大台湾同胞度过疫情防控难关，希望尽快扫除障碍，有效控制疫情，确保生命健康安全，恢复正常生活。”

刘结一指出，近年来民进党和台独分裂势力处心积虑”谋独“，制造“绿色恐怖”，在两岸间恶意挑动对立，台湾各界有识之士，无谓打压，即使在疫情影响下，两岸同胞在各领域，透过线上或线下多种形式交流没有停止，如同离散百年的画卷终能合壁，两岸同胞相向而行。

刘结一说，十年前的今天，在两岸有识之士努力下，珍藏于两岸的中国十大传世名画之一《富春山居图》前半片与后半片合壁，为两岸文化交流增添意义，是两岸艺术史上一大佳话。

他说，几十年来年两岸关系跌荡起伏，中华文化始终是两岸宝贵财富，心灵纽带，无论是在以《富春山居图》为代表的活动这场两岸大交流，”还是在民进党极力阻挠破坏两岸的交流的行径“，根植于中华文明沃土始终向前发展，并拓展深化。