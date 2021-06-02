美机构：制度缺失 中国多胎生育给女性带来更多歧视

总部设在纽约的美国人权组织“人权观察”周二（6月1日）发布报告指，多胎政策正在给中国女性就业带来新的歧视和困难。

据美国之音报道，“人权观察”在《中国：二孩政策造成普遍歧视》报告中指出，二胎政策意味每个女性可能需要两次产假，“许多公司企图避免员工休产假，于是在招聘广告、新人面试和职场待遇各方面给没有孩子或只有一孩的女性差别对待。”

报告还提到雇主对怀孕员工采取多种惩罚、开除、罚款等。还有的企业会给怀孕女工制造工作困难，迫使她们自动辞职。报告列举了东北吉林一家公司强迫一个怀有七个半月身孕的员工去建筑工地工作。

有些企业在招工广告中甚至公然把生育状况列入了招工标准。报告说，北京一家成衣业公司最近在前程无忧网发布经理职缺，要求应征者“年龄30到35岁，已婚已育，外貌佳，身材好。”

人权观察研究员王亚秋表示，面对中国生育率下降和老龄化问题加剧，中国政府采取措施，鼓励女性多生孩子是可以理解的。但是，她说，“中国政府该做的不是逼迫女性‘为了国家’生育第二个孩子，而是应该履行国际法义务，保障就业和生育权利的平等待遇。”

报告认为，虽然中国宪法保障男女平权，中国法律也禁止性别歧视和怀孕的就业歧视，但由于缺少制度保证，受害者找不到适当的救济管道。她们的投诉往往无法成功。即使经过重重困难最后胜诉，可获得赔偿根本无法弥补打官司的成本，更无法对企业产生任何有效的赫阻作用。

中国最近公布的最新一次人口普查结果显示，中国的人口生育率为1.3，已降至1961年以来的最低水平，也使中国成为世界上出生率最低的国家之一。中国政府在2016年开始放弃一胎化政策，开始实行二胎化。5月31日，中国政府又宣布，实施一对夫妻可生三个孩子的政策。