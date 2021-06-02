中国女排不敌加拿大：对手是业余球员和学生此前全败

在三比二逆转德国女排后，中国女排不敌加拿大女排。

据澎湃新闻报道，世界女排联赛的此前四场比赛，中国女排三胜一负，在2日凌晨结束的第五场比赛中，和中国女排对阵的是之前四场比赛全部输球的加拿大女排。

然而没有了朱婷等多名主力球员的中国女排，未能从排名积分榜倒数的对手身上占到便宜，经过一番激战还是以二比三败下阵来。

本场比赛，中国女排派出的首发是：主攻刘晓彤、张常宁，副攻杨涵玉、王媛媛，接应栗垚，二传姚迪，自由人王梦洁。

比赛一开始，中国女排就被对手掌握了节奏，丢掉首局。随后双方陷入苦战，中国女排最终在决胜局落败，五局比分分别是22比25、25比21、17比25、25比15和12比15。

比赛中，中国女排整体发挥低迷，在由许多业余球员和学生球员组成的加拿大女排面前没有占到丝毫便宜，这场比赛也是加拿大女排历史上第一次击败中国女排。

赛后的数据统计也能看出球队的状态不佳，中国女排进攻得分54比59比对手少了五分，拦网得分更是六比14大幅度落后于对手。

除此之外，中国队在一传上的问题也十分明显，一传成功次数88比97比对手少了近10次，整体的一传质量也难以令人满意。

中国女排2日晚将对阵东京奥运会同组对手土耳其。

中国女排国家队5月14日公布了出战2021年世界女排联赛的队员名单，朱婷、袁心玥等部分国家队主力缺阵。