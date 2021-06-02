王毅：西方试图重新炒作病毒标签化 应共同抵制

中国国务委员兼外长王毅6月1日在贵阳出席金砖国家外长视频会晤。他表示，一些西方势力试图重新炒作病毒标签化，应该共同抵制。

据中国外交部网站公布的新闻稿，王毅表示，加强团结抗疫是当务之急。但这些天一些西方势力出于政治私利，试图重新炒作疫情政治化、病毒标签化和把特定国家污名化。

他表示，这种作法挑战人性良知、无视科学家结论，势必破坏得来不易的国际抗疫合作，金砖国家和各国都应共同抵制这股逆流。

王毅还强调，这次金砖会议发表的《金砖国家关于加强和改革多边体系的联合声明》正当其时，十分必要。声明是金砖五国努力的结果，反映了绝大多数国家的共同愿望，应当成为国际社会的共识。

他指出，尤其是要坚持和践行真正的多边主义，维护以联合国为核心的国际体系，维护以联合国宪章以及国际法为基础的国际秩序，不能任由少数几个国家制定的所谓“规则”来取代普遍认同的国际法。

巴西、俄罗斯、印度、中国和南非外长于6月1日以视频方式举行会晤。在纪念金砖国家合作15周年之际发表联合声明，外长们表达了支持和平、自由和法治、尊重人权和民主等价值观，以及在国际法和《联合国宪章》，特别是坚持主权平等、尊重各国领土完整、相互尊重彼此利益和关切基础上，构建多极国际体系。