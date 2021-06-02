杭州新东方被重罚：教师教龄宣称三年 实际五个月

中国杭州市市场监管部门重罚了新东方，理由是存在虚假宣传、价格欺诈等。

据浙江新闻频道报道，杭州市市场监管局5月对学而思、新东方、纳思书院三家在杭校外教育培训机构开展重点检查。这三家机构均存在虚假宣传、价格欺诈等行为，被予以顶格处罚，罚款共计750万元（人民币，下同，155.41万新元）。

调查发现，学而思在销售“学而思培优初中数学暑期培训班”课程时，公开宣传“本地化老师，师资八成以上毕业于985、211高校”。经核查，该公司全职教师人数为77名，其中毕业于985、211院校的人数为56名，占比为72.73%。

学而思宣传“郭妈妈（北京家长）：学而思培优最强大的地方，是允许家长旁听，随时退费、调班，家长很放心。”“罗爸爸（上海家长）：学而思培优的硬件开发很科学，真的特别棒。”杭州市市场监管局认为，这属于虚假或引人误解的商业宣传行为。

学而思在销售“学而思培优初中数学暑期培训班”课程时，标示“¥3600 ¥4800”，但划线价格未实际销售过，也无法提供真实依据，构成利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易的行为。

至于新东方，杭州市市场监管局调查指出，新东方“名师风采”栏中公开宣传教师的有关履历。市场监管部门共核实103名教师教龄，其中76名教师的宣传教龄与事实不符。如“张某某3年教龄”，按教师资格证颁发时间计算，张某某真实教龄为五个月。

纳思书院“名师风采”栏中公开宣传：“王某某11年教龄 杭州师范大学汉语言文学本科，纳思书院杭分语文教研组组长，24000小时上课时长”。经查实，可查证的授课时长为13474小时，属于虚假或引人误解的商业宣传行为。