北京发布全球最大人工智能模型

中国首个超大规模人工智能模型“悟道2.0”，昨天在国际人工智能高端学术交流活动北京智源大会上发布，

据央视新闻报道，北京智源研究院理事长张宏江介绍，悟道2.0是世界上最大的人工智能的模型，“我们看到一系列的这个参数都在世界领先地位，也代表了中国和世界在AI上面的最新的突破，最新的发展。”

北京智源研究院学术副院长唐杰说，它可以实现很多基本的人的一些功能，比如说我们实现强人工智能中的基本的一些问题，像问题回答、作诗、作图。它可以赋能每一个传统的企业，甚至很多IT的企业，以它们智能的能力，就是它们可以在这个电力的基础上，可以实现很多电力的计算，包括其他方面的一些应用。

大会上还发布了基于该模型诞生的中国首个原创虚拟学生“华智冰”。本届北京智源大会围绕国际人工智能学术前沿和产业热点设置了“预训练模型”“机器学习”“群体智能”“AI创业”等29个专题论坛。议题范围从AI基础研究、跨界融合到产业应用，给学者、工程师、技术人员提供了一个交换和活跃想法的平台。

北京智源大会是一个国际性人工智能高端学术交流活动，定位于“AI内行顶级盛会”，2019年举办了首届大会，今年已经是第三届，6月1日至3日线上线下同步召开。