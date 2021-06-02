刘结一：大陆愿尽力助台渡疫情难关

（北京/台北综合讯）中国国务院台湾办公室主任刘结一昨天（6月1日）称，大陆愿意尽力帮助台湾渡过疫情防控难关，批评台湾民进党当局的政治操作直接危害台湾民众的生命健康安全。

刘结一昨天在杭州出席《 富春山居图》合璧十周年纪念会活动时说，台湾冠病疫情严峻，陆方对广大台湾同胞的健康安危深感关切， 台湾民众深受缺乏疫苗之苦， 民进党当局的政治操作直接危害广大台胞的生命健康安全，“是极不得人心的，必将自食恶果”。

他说，两岸同胞是休戚与共的命运共同体， 陆方愿意尽力帮助广大台湾同胞渡过疫情防控难关，希望广大台胞尽快扫除障碍，有效控制疫情，确保生命健康安全， 恢复正常生活。

刘结一也说，近年来，民进党当局与台独分裂势力处心积虑地谋独，在台湾制造“绿色恐怖”，在两岸之间恶意挑动同胞对立，又指即使在冠病疫情影响下，两岸同胞各领域线上线下多种形式交流互动没有停、没有断，“这些表明，共同的民族血脉、牢固的文化纽带将两岸同胞紧紧相连，任何邪恶势力都切不断，去不掉，灭不了”。

大陆国台办前副主任王在希昨天在上述活动上接受媒体采访时也称，大陆一直真心诚意希望帮助台湾同胞战胜疫情， 而蔡英文当局因政治原因，拒绝大陆方面提供的帮助，“这是很大的问题”。

王在希说， 蔡英文不把台湾2300万人民的福祉与人民的健康放在心上，“作为台湾地区的领导人，我认为她是不合格的”， 又指蔡英文最终会因为“以疫谋独”而下台。