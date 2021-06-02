前绿委：郭台铭送件后若辉瑞疫苗没通过将出现舆论反弹

台湾前民进党立委郭正亮昨天（6月1日）声称，鸿海集团创办人郭台铭的团队购买的辉瑞/BioNTech冠病疫苗是一个三方合约，并引述内幕消息称，就算昨天送件，有个比经济部部长王美花还高的高层认为，三方合约不等于原厂授权的双边合约，如果结果真是这样，“那民意很可能会爆炸”。

据台湾中时新闻网报道，郭台铭想要引进500万剂辉瑞/BioNTech疫苗。郭正亮在一个面簿直播上解释，台湾政府本身就已无法和BioNTech原厂进行双边授权议约，签不出来，而郭台铭都做球（协助制造机会）给台湾政府，只看卫福部要不要用了。

报道称，海外疫苗公司几乎只和中央政府交易，多数不会和地方政府交易，因为这容易产生运输入境遭海关扣押的问题。

至于以科学角度来看，关于台湾自产疫苗是完全不科学的，为何民进党坚持要签约？郭正亮说，民进党政府原本以为1000万剂阿斯利康疫苗等即时进来，照理来说会有1500万剂，6、7月慢慢打，8月顺势推台湾自产疫苗上市。

不过，让蔡政府促不及防的是，台湾疫情在5月15日恶化，结果现在海外的疫苗全部跳票，阿斯利康扣掉COVAX平台分配的，1000万剂只来了11万剂，500万剂莫德纳，只来了15万剂，都不到一成。

在民间捐赠的疫苗方面，目前传出消息的除了佛光山的50万剂强生疫苗、郭台铭的500万BioNTech剂、云林县长张丽善委托生技公司採购的100万剂娇生和阿斯利康疫苗、孙文学校校长张亚中牵线的1000万剂（500万剂BioNTech疫苗与500万剂大陆制造的国药疫苗)。这些加一加也有大约1000万剂。

问题在于，如果这些疫苗都放进来，政府采购的1000万剂阿斯利康疫苗、500万剂莫德纳也都进来，外购加起来就有2500万剂海外疫苗，更何况日本方面也有意要捐，这样台湾自产的份额不就被占掉了？

郭正亮认为，蔡政府面临日本方面的疫苗可能叩关、佛光山、郭台铭都要捐，没有合适理由能拒绝三大势力。

他也说，前民进党立委沈富雄私下向他透露，郭台铭1日送件，若最后没通过，那会是铺天盖地的舆论反弹，这会非常严重。