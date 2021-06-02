世卫要求重新检测意大利冠病溯源的研究样本

牵头意大利冠病溯源研究的两位科学家说，应世界卫生组织(世卫)的要求，对意大利一项研究的样本进行了重新检测。该样本表明，在2019年10月病毒已在中国以外传播。

据路透社6月1日报道，牵头意大利冠病溯源研究的机构之一，米兰癌症研究所(INT)的科学主管阿波罗（Giovanni Apolone）说：“世卫问我们是否可以分享生物材料，以及我们是否可以在一个独立的实验室重新进行测试。我们同意了。”

世卫的一位发言人确认：“正在与曾发表原论文的研究人员进行接触。已经建立了与伙伴实验室的合作，以进行进一步的测试。”

该发言人透露，世卫知道这些研究人员正计划“在不久的将来”发表一份后续报告。

病毒首次在2019年12月，于中国中部城市武汉被发现，而意大利的第一个病人是去年2月21日在米兰附近的一个小镇被发现的。不过去年发表的研究表明，2019年在意大利检测到了冠病或一种变体的抗体。

目前国际上有越来越大的压力，要求更多地了解冠病的起源，美国总统拜登上周命令他的助手们寻找答案。

世卫上周五表示，专家们正在准备一份关于接下来对病毒起源进行研究的提案，但没有确定的时间表。

世卫的行动是对拜登声明做出的回应，世卫认为溯源问题“被政治毒化了”。美国总统拜登上周三下令助手确定病毒的起源，称美国情报机构对此看法不一，其中包括中国实验室泄漏的可能性。