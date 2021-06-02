林郑：难以制订本身人口政策 倾向吸引年轻人赴港

香港特区行政长官林郑月娥周三表示，鉴于香港只是一个拥有700多万人的城市，要制订本身的人口政策非常困难，故政府倾向于通过吸引内地及海外年轻人士来港，同时为香港的长者安排在内地如大湾区退休的政策，去处理人口老龄化的问题。

据路透社报道，林郑月娥今日早上出席立法会接受议员质询时指出，香港的出生率“低处未算低”，但香港并没有任何的生育限制，政府政策不会排斥生育多名孩子的家庭，亦会提供免费教育及接近免费的医疗服务，所以最终生育都是市民的个人选择。

她说，对政府来讲，我们赞成吸引多些年轻人士来港，同时为本地年长人士提供更好的退休地点安排。林郑月娥说：“因为香港毕竟只是一个700多万人的城市，闭门做人口政策是非常困难。但如果将这个700几万人的城市，成为14亿人口国家的一部分，我就不会很担心我们的人口结构。”

林郑月娥并指香港有条件吸引外面的年轻人来发展，想从事金融业的话，香港是国际金融中心；想从事创科，现在香港亦具备了作为国际创科中心的条件。

她说：“我们的长者不少在内地如大湾区城市居住，如果我们的政策能方便更多年长人士可安稳舒服地在接近香港的内地城市退休，人口结构就会有变化。我自己倾向用这策略去处理人口老龄化的问题。”

香港政府统计处公布的2020年全年的初步数字显示，香港去年的总生育率跌至0.87，较2003年的沙斯（严重急性呼吸综合征，简称SARS）发生的当年0.9更低，且低于过往可预期的范围。

5月31日召开的中共政治局会议宣布，进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。这是继2015年全面两孩政策之后，中国生育政策的又一次重大调整。