台湾首例 男子接种阿斯利康疫苗后出现血栓

台湾一名30岁男子接种阿斯利康疫苗后，发生不良反应，曾发生血栓并发烧。

据《联合报》报道，台湾疫情指挥中心指挥官陈时中介绍，台湾发生首例因接种阿斯利康疫苗疫苗后，引发血栓并血小板低下症候群案例。30多岁男性于5月12日接种第一剂AZ疫苗后，曾出现发烧等身体不适症状，于三日后逐渐缓解。

该男子接种疫苗后引发并血小板低下症候群（Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome, TTS），经专家研判为台湾首例TTS个案，台湾疫情指挥中心将持续监测疫苗接种不良反应事件。

该男子5月19日起，出现微烧、持续头痛、腹痛等症状经过及时诊治，目前血小板值恢复中，症状已改善并转至普通病房持续观察中。

与会专家在综整相关资料后介绍，截至目前台湾阿斯利康疫苗已接种46万1647人次，本例为首例TTS个案，发生率为百万分之2.1，其他国家如英国于接种第一剂后TTS发生率约百万分之12.3（数据截至5月1日），欧盟则为百万分之6.5（数据截至4月4日），建议指挥中心应持续监测疫苗接种不良反应事件。

指挥中心呼吁，接种阿斯利康疫苗后28天内，若出现严重持续性头痛、视力改变、癫痫、严重且持续腹痛超过24小时以上、严重胸痛或呼吸困难、下肢肿胀或疼痛、皮肤出现自发性出血点、瘀青、紫斑等任一症状，应尽速就医，并告知疫苗接种史。