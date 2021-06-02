用电荒将再现？南方电网电力负荷创新高

中国南方电网用电负荷需求已超过历史最高值，电力供应偏紧。南方电网出动无人机，对输电线路杆塔进行巡查，还聚合了虚拟电厂。

据界面新闻报道，记者从南方电网获得上述信息。截至5月30日，南方电网今年累计统调发受电量达5109.53亿千瓦时，同比增长23.54%，统调最高负荷达1.986亿千瓦。5月21日，南方电网全网最高负荷需求曾超过2亿千瓦。

其中，广东省最高负荷需求超过1.3亿千瓦，创下历史新高。5月以来，广东用电量同比过去两年平均增长了15.7%。据悉，因持续高温天气、经济持续向好叠加企业生产订单爆满，以及云南尚未入汛导致难以向广东送电等因素，广东省部分企业已开始实行错峰用电。

东莞市南城街道办事处5月25日的官微显示，今年全市供用电形势严峻，为电源性缺电，错峰措施有可能延续至年底。南城街道召开的电力形势分析会表示，需加强错峰用电管控，严格落实“开五停二”措施。

有些地方工厂已开三停四，这对工厂的订单履约产生负面影响，只能在能够正常供电的日期安排工人早晚轮班生产。为了满足订单生产，有制造厂家着手准备自备发电机组发电。

广东省有“世界工厂”之称。据广东省统计局统计，今年1至4月，广东规模以上工业增加值1.09万亿元（2258.81亿新元），同比增长23.9%，固定资产投资同比增长28%。

记者了解到，广东省东莞、广州、佛山、中山、江门等21个地市已陆续启动有序用电方案，并给予相应鼓励补贴。

为保障西电东送主通道的安全，南方电网已经对九回直流输电线路进行检修，消除了重大缺陷。同时，出动无人机11万多架次，对31万多基输电线路杆塔进行巡查。广东已经聚合了283家虚拟电厂，注册总响应容量共1130万千瓦。

另据彭博社报道，除了广东省外，其他南方省份也受到类似影响，在干旱天气影响水电供应之后，云南也面临电力短缺。此外，安全检查和煤矿关闭令国内煤炭产量也受限，而煤炭进口迟滞。

彭博社指出，目前动力煤期货已重回每吨800元人民币上方，远远早于季节性常规状态，随着全国范围内空调的使用，动力煤需求只可能会加速。中国政府当前的任务是避免再次出现用电荒，去年冬季严寒天气期间用电荒令市场陷入一片混乱。