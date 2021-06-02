下午察：蔡英文就等着打台产高端疫苗？

台湾新一波冠病疫情严峻，疫苗供不应求，民怨四起。危急之时，尽管有民间组织积极争取输入疫苗，执政的民进党政府仍以中央统筹疫苗相关事宜、不能接受三方合约等理由拒绝接受，给外界的印象就是：重仓押宝预计7月问世的台产疫苗上。

蔡英文政府对台湾疫苗大厂——尤其是高端疫苗生物制剂股份有限公司——的执念与支持，近日不断引起在野党与民间的质疑。舆论除了拷问这些台产疫苗的安全性问题，也质疑背后的政商关系考量。

台湾“一苗难求”

台湾中央流行疫情指挥中心今天公布，台湾新增549起本土冠病确诊病例（含校正回归177例），另有12人因冠病死亡，累计确诊病例8842起，总计137人死亡。

综合各方信息，台湾疫情是在5月11日出现新增本土病例后急转直下的。从5月15日至今，每天的确诊人数都以百计，事态突变使曾是“防疫模范生”、呼吁世界卫生组织让其分享成功防疫经验的台湾措手不及。台湾目前已加强防疫措施，但巩固疫情防控成果的关键，还是在普及疫苗接种。但台湾接种率低，目前仅约1%人口打了疫苗，更核心的问题，是疫苗极度短缺。

为了避免传统市场群聚导致疫情扩大，台中第五公有市场实施人潮分流，以身分证号码尾数做为分流依据，鼓励民众单数号在三、五、日，双数号在二、四、六采买，一次买足，减少外出机会。另外许多摊商为了配合防疫，纷纷暂停营业​​。 （香港中通社）

台湾自诩在抗疫工作上“超前部署”，但突如其来的疫情恶化却暴露其疫苗方面的短板。

根据《联合报》的统计数据，截至目前，总计有87万6600剂疫苗运抵台湾，包括72万6600剂从厂家与全球冠病疫苗获取机制（COVAX）获取的英国阿斯利康疫苗，以及15万剂美国莫德纳疫苗，这个数量的疫苗，还不够所有一线医疗人员施打。

分析认为，民进党政府数次因“反中”心理，与上海复星医药公司代理的德国BioNTech（BNT）疫苗擦身而过，更明文规定不可进口中国大陆制造的疫苗。至于其他疫苗，因为政治障碍，台湾通过国际管道采购并不顺利，加上之前疫情一直控制得当，民进党政府没有在海外疫苗处于研发阶段就预先订购，待疫苗面世之后，也没积极洽购。

其实，台湾总统蔡英文和副总统赖清德至今一直未公开接种疫苗，据传就是要等到台产疫苗面世，公开带头施打做政治宣示。

没有想到的是，新一波疫情突然杀来了。

民进党政府为台产疫苗保驾护航

台湾多个民间团体与地方政府近日都曾想自行采购疫苗，包括南投县长林明溱、高雄佛光山、鸿海精密创办人郭台铭、孙文学校总校长张亚中等，但都遭到民进党政府的强力阻挠，疫情指挥中心5月28日更公布了“疫苗专案输入流程”，被外界质疑手续繁复是有意刁难，目的是防止中央政府以外的力量插手疫苗采购，直接或间接打乱重仓押宝台产疫苗计划。

5月28日，高雄市专责医院工作人员为第一优先对象接种疫苗。（香港中通社）

蔡英文5月18日就说，台湾疫苗大厂高端、联亚的疫苗已进入临床实验第二期收尾阶段，自产疫苗可望在7月底使用。

台湾中央流行疫情指挥中心5月30日证实，台湾疾管署已于5月28日向高端与联亚两家台湾疫苗公司，各采购500万剂疫苗，同时签订开口合约各订500万剂疫苗；换言之，当局采购的台产疫苗数量可达2000万剂。

卫生福利部部长陈时中30日在记者会中表示，向海外订购疫苗是最快的途径，但辅助台湾疫苗厂商发展疫苗也很重要。目前高端与联亚的疫苗都还处于第二阶段的临床试验，两家疫苗厂商预计下月将检体交至台湾中央研究院，分析疫苗保护力，最快6月底便会向台湾政府申请紧急授权使用。

对于台产疫苗尚未通过第二阶段临床试验，当局就签约采购，台湾多个在野党都提出质疑。国民党党主席江启臣5月31日召开记者会指，不反对台产疫苗，也认同政府应扶植生物科技产业，但任何疫苗在不安全、尚未获得国际认证、疫苗发展未达到前就让人民施打，是无法让台湾人心安。

时代力量立法院党团也在前一天发表声明，强调台湾政府应该将相关事宜对外公开透明。时代力量表示，卫福部应该立即对外说明高端及联亚于5月28日前，是否已完成第二期试验，因为根据他们所掌握到的资讯，两家厂商目前都尚未完成第二阶段试验。此外，他们也认为卫福部有责任向台湾人民解释，若高端及联亚尚未完成第二期试验，是以什么为依据跟两家厂商在此时签订开口合约。

蔡英文就等着打高端疫苗？

事实上，蔡英文在当上总统前便对生物科技产业有浓厚兴趣，曾透过其胞兄蔡瀛阳的富钛投资公司，分别投资宇昌生技及浩鼎生技，前者研发爱之病治疗药物，后者研制乳癌新药，两家公司分别在2012年及2016年出现台湾生技史著名的“宇昌事件”及“浩鼎事件”。

2012年的“宇昌事件”虽然成为蔡英文在该年败选的重要原因之一，但是往后却成为蔡英文的“社会资本”，因该事件让前总统马英九及国民党政府背上了“不支持生技产业”的锅，也让蔡英文顺势成为生技产业的支持者，令其在新创产业圈搏得一定程度的正面名声，而蔡英文在2016年当选及2020年连任后，也将发展生技产业纳入其国策中，试图打造生技产业为“台湾的下一座护国神山”。

蔡英文两个任期先后提出了“五加二产业创新计划”及“六大核心战略产业”，为台湾经济寻找新动力，其中就特别期许生技产业的发展，认为该产业牵涉到医疗、健康与人口老化，还有各式疾病预防及治疗，市场潜力巨大。全球冠病疫情去年暴发后，台湾因为防疫有成，更被认为在生技医疗、公卫体系建构出能量以及能见度。

其中，蔡英文尤其特别关爱高端疫苗生物制剂股份有限公司（简称高端疫苗），上任总统以来，已在2018年5月10日与2020年2月20日两度亲自访视该公司。

台湾总统蔡英文（右）去年2月20日视导高端疫苗公司。（台湾总统府提供）

高端疫苗去年5月宣布与美国国卫院签约合作开发疫苗，蔡英文曾对此表示期待“早日开花结果”，以证明台湾团队在疫苗的开发与生产上，拥有进军全球疫苗市场的实力。

台湾前副总统、中研院院士陈建仁夫妇也接受高端疫苗第二期期老年组的人体实验，据传陈建仁是和高端实验计划召集总主持人林奏延熟识，因此决定力挺高端疫苗。

再来看高端疫苗内部，其人体临床试验执行医院是长庚医院，召集人是小儿感染科教授林奏延。林奏延曾于江宜桦内阁担任卫福部代理部长、林全内阁担任卫福部长。

或因政府大力扶持，高端疫苗从今年初到现在股价暴涨了十倍倍，有陈建仁接受人体实验，打响其知名度，又有蔡英文的钦点加持，尽管大盘下跌，高端却逆势连续涨停多次。

高端股价在5月31日因为官方强力推销台产疫苗的消息打击投资者信心而跌停锁死，蔡英文当天便傍晚透过面簿直播表示，拥有自己的疫苗是战略优先项目。

台北市长柯文哲隔天有感而发说，因疫情死了100多人，没有看见总统蔡英文公开开记者会，“昨天高端股票一跌停，刚好蔡总统就赶快出来开记者会”，有时候要思考一下，“政府的优先顺序是什么？”

台北市长柯文哲说，因疫情死了100多人，没有看见蔡英文公开开记者会，高端股票一跌停，刚好蔡总统就赶快出来开记者会。（互联网）

有媒体指出，高端疫苗母公司基亚生技的历史不太“清白”：基亚生技在2014年研制肝癌药物，并且声称技术授权源来自于澳大利亚药厂普基（Porgen），该项消息让公司股价一时暴涨，但是在完成临床三期实验后，解盲数据未见成效，随后迎来的是连续20日的跌停，甚至出现追高散户承受不住自杀的案例，而该事件也属台湾生技史上的“核弹级事件”。基亚生技麾下子公司基亚疫苗于2017年更名为高端疫苗，并且在2020年2月挂牌上市。

据《ETtoday新闻云》近日针对台湾疫苗议题进行的民调，如果可以选择的话，有66.4%的台湾民众盼施打进口疫苗，仅19.5%愿意选择台产疫苗；另外，有77.4%民众赞成台湾政府此时开放药厂进口冠病疫苗。

有读者投书《新头壳newtalk》说，台湾生技业十数年来依赖资本市场为生，炒股炒“本梦比”维生已经是常态，发展成就看不到，官司诉讼倒是一拖拉库，市面上要找一家有获利的生技公司难上加难，生技业的形象糟透了，是造成台湾民众对台产疫苗完全没信心的肇因。蔡政府想利用疫情这个最大灾难时，强力推动生技业，平时不生产制造的产业，突然要担负上千万人命的工作，是人都会害怕。“值此台湾人民危急存亡之秋，更不该为了以扶植本土产业之名，造就最大的风险，而此风险又是让全民承担。”