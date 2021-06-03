消息：拜登将修改中国军方关联企业禁令 瞄准关键行业

知情人士透露，美国总统拜登计划本周修订特朗普时期出台的中国军方关联企业投资禁令。此前这项政策曾受到司法挑战，并且涵盖附属公司范围不明。

据彭博社报道，知情人士透露，根据拜登修改后的命令，美国财政部将列出一份公司名单，这些公司可能因与中国国防和监控技术行业存在关联而面临经济上的惩罚。到目前为止，金融制裁和目标公司的选择是依据美国国会授权的国防部报告。

预计拜登将在本周晚些时候签署修订后的命令，修改黑名单编制标准，以纳入在国防或监控技术领域开展业务的实体。特朗普的命令是针对中国军方拥有、控制或以其它方式存在关联的公司。

其中一位知情人士说，拜登政府将保留原先名单上的大量实体，财政部外国资产控制办公室将依据新命令增添新实体。在此过程中财政部将咨询美国国务院和国防部意见。

在两家中国公司通过诉讼成功挑战特朗普的命令后，拜登团队认为有必要修订这项政策，以确保其法律合理性和长期可持续性。其中一位知情人士说，拜登团队将相关责任转移到财政部，是为了夯实实施处罚的法律基础。

美国国会正密切关注拜登政府对这项禁令的评估，议员们希望政府对北京方面采取更强硬的立场。

在本周致国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）的一封信中，参议员卢比奥（Marco Antonio Rubio）等议员要求公布新的中国军方关联实体名单。

这些议员在信中写道：“美国政府必须继续采取大胆行动，阻止中共对我们工业基础的经济掠夺，我们绝不能让中国侵蚀美国的军事优势。”

华尔街也对拜登立场抱以极大关注，因为他们不确定特朗普的投资禁令是否适用于一些可能与清单实体有关的公司，无论是附属公司还是公司名称类似。

知情人士称，白宫和财政部还将澄清一点，这些禁令适用于清单实体附属公司的前提是该附属公司本身也被财政部列入了清单。而上届政府还旨在打击名称与清单上实体吻合的公司。