美国防部认为两款大疆无人机可用

美国媒体获得的文件显示，中国大疆（DJI）的两款无人机已通过美国国防部的审计，美国国防部认为这两款无人机不存在恶意企图，建议政府使用。

据《国会山报》（The Hill）网站 6月2日报道，记者获得标注日期为5月6日的报告摘要（report summary），该报告的其余部分仍然被要求保密。报告的作者是美国陆军特种作战司令部的二级准尉普拉特（Adam Prater），其拒绝发表评论。美国国防部也没有立即置评。

报告显示，美国国防部对美国国内资源部使用的两款大疆无人机进行了检查，没有发现“恶意代码或意图”，“建议政府实体和与美国部队使用”。

美国国内资源部2019年10月30日宣布，除少数紧急情况外，停飞其服役机群中全部中国产无人机，另外，他国产无人机中使用中国部件的无人机，也在停飞限制之列。该此举是审查该部无人机机群工作的组成部分。

2020财年的美国《国防授权法案》禁止联邦政府部门使用或采购中国制造的无人机系统。

今年1月，即将卸任的特朗普总统发布行政命令，要求政府各部门评估并准备停止使用“敌对国家”制造的无人机。此前，美国商务部已经将中国大疆创新科技公司列入了贸易黑名单，限制该公司采购关键的美国产品及技术。

