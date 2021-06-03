华为正式推出鸿蒙2.0 瞄准物联网市场

中国科技巨头华为正式推出鸿蒙2.0系统（HarmonyOS），周三（6月2日）晚间起部分华为手机将可以一键升级至鸿蒙。这意味着华为将不再依赖美国谷歌的安卓系统。

据路透社报道，华为此前预计到2021年底，搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台，其中华为设备超过2亿台，面向第三方合作伙伴的各类终端设备数量超过1亿台。

华为消费者业务软件部总裁王成录在昨日举行的媒体圆桌会上说：“3亿台就是百分之十几的份额了吧，即使是手机，我们2亿台，中国人大概有12亿部手机，就已经是六分之一了，然后其它智能设备我们可能有百分之五六十吧。”

他指出，今年的2亿台几乎都是手机，其它的1亿台设备包括投影仪、带屏音箱等，“这样的设备1亿台，加上我们手机的2亿台，已经是非常好的生态系统了。”

相较于安卓，鸿蒙并非一个简单的新版操作系统。华为称鸿蒙是“面向万物互联时代的全场景分布式操作系统”，目标是在电脑、智能手表、汽车以及其它智能设备上均可使用，而且设备间可以互相连接。

王成录说：“我们跟IOS、跟安卓根本不是一件事情，而是两件事情，我们是面向未来所有IoT场景，我们根本不是仅仅聚焦在手机上或者pad上，我们希望用这样的方式能够真正解决未来万物互联的问题。”

他认为，目前正好是基于智能手机的移动互联网发展要转型的机会，所以鸿蒙推出的时机非常完美。

至于其它手机厂商或者设备厂商是否会用鸿蒙，王成录回应称，“我真不知道他们什么时候上，他们自己来决定，他们上了更好，我们希望伙伴越来越多，但是不上的话，我认为在手机以外的其它设备上也有大量的机会和空间。”

鸿蒙的正式启用，意味着华为将不再依赖美国谷歌的安卓系统。美国政府的制裁措施禁止谷歌为新的华为手机提供安卓技术支持。

华为曾是全球最大的智能手机制造商，现在全球排名第六，一季度的市场份额为4%。