台湾飞厦门航班有旅客持阳性证明搭机

台湾疫情持续升温，但航空管理仍现漏洞。台媒报道，5月31日立荣航空飞往厦门航班，一名女性旅客持核酸检测（PCR）阳性证明，仍被允许登机。

据联合新闻网报道，立荣航空已证实此事，并强调该旅客已经危害员工及民众安全，会配合调查。

一名立荣员工向《联合报》爆料，5月31日立荣B7-511松山飞往厦门航班，有一名持核酸检测（PCR）阳性证明的女性旅客搭机。该班机抵达厦门后，陆续有两名旅客确诊。立荣航空也通知相关员工，即日起往后推算14天，必须密切观察自身健康状况，并于每天早上8时和晚间8时量测体温和纪录。若有和确诊旅客接触过，务必回报。

有立荣地勤质疑，明明知道有持有阳性证明的旅客要搭机，为何不拦下来？到底疏失在哪？该地勤也质疑，为何该名旅客三天前就拿到阳性证明，还可以到处“趴趴走”，有多少人已经和她接触过，恐怕难以想像。

对此，立荣方面称，该名陈姓旅客搭机前三日内PCR检测报告为阳性，但却未遵守防疫规范，也不知为何可以离开隔离处所，同时在机场也没有据实填写旅客健康声明书，由于因防疫所需，旅客登机资料繁琐，以致于地勤人员于确认旅客登机资料过程中未能详实检查该检测报告。

立荣强调，陈姓旅客行径已危害到立荣／长荣航空员工及搭机旅客安全，公司将会配合相关主管机关调查及究责，并持续加强机场第一线员工相关作业宣导及教育，避免类似事件再发生。