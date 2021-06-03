中国驻英使馆：病毒溯源不应被政治化

中国驻英国使馆发言人就疫情起源“实验室泄漏论”表示，病毒溯源是科学问题，不应被政治化。

据中国驻英国大使馆官网6月3日发布的消息，使馆发言人说：病毒溯源是一个科学问题，不应当被政治化。“我们主张，溯源应当依赖科学家，应当走团结合作之道而不是鼓吹对抗、挑动对立。”

发言人说，今年1月14日至2月10日，世卫组织独立挑选的17名国际专家同中方专家组成联合专家组，在武汉开展了为期近一个月的实地研究。中方应国际专家组要求，为联合专家组安排实地考察了湖北省疾控中心、武汉市疾控中心、武汉病毒研究所。

发言人表示，考察期间，联合专家组参观了各类生物安全实验室，与相关实验室专家进行了深入、坦诚的科学交流，详细了解了有关实验室的管理情况、工作规范及近期病毒研究情况。在此基础上，联合专家组经审慎科学讨论得出结论，关于中国实验室事件引发病毒这种假说是极为不可能的。

发言人说，但是一些人却全然无视事实和科学，全然不顾自身抗疫失利的诸多事实，一再炮制病毒由武汉病毒所泄漏的谎言，无理要求中国为他们的不作为“买单”。这充分说明这些人根本不在乎事实和真相，也没有兴趣进行严肃的科学溯源，而是想借疫情搞污名化和政治操弄，这是对科学的不尊重。