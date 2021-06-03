中国国开行六年来首发境内美元债

中国国家开发银行六年来首度重启境内美元债发行，分析师称这有利于中国进一步控制境内美元流动性，缓和人民币快速升值的势头。

据彭博社报道，国开行公告称，周四（6月3日）将向银行间市场具有外币业务经营资格的金融机构公开发行总额不超过20亿美元的境内美元债券。该期债券期限1年，采取数量招标，票面利率0.38%。据彭博汇总数据，国开行上次发行境内美元债是在2015年。

德国商业银行资深新兴市场经济学家周浩表示，同近期央行上调外汇存款准备金的举措相似，此次国开行的发行也可能是配合央行把境内市场上较多的美元流动性收回，将会提高境内美元利率，从而提高做空美元的成本。

周浩并表示，这些举措表明中国央行为了遏制人民币快速升值，已经从以前控制人民币的利率转向了控制境内美元的利率，“人民银行想告诉市场，如果还想赌人民币升值，还有的是办法”。

中国4月外币存款余额升至1万亿美元，创纪录新高，当月增加478亿美元，为单月历史第三大增幅；境内外币存款淤积一旦大量转换为外币抛盘，可能进一步推升人民币汇率。中国央行本周稍早宣布十四年来首度上调外汇存款准备金率以收紧银行体系内的美元流动性，显示出央行防范汇率短期快速升值的决心。

中国外汇局周三公告显示，本月已新增逾100亿美元的QDII额度。《中国外汇》杂志引述前外管局官员管涛的评论称，预计接下来央行外汇局仍会有一系列新的举措，将围绕资本项目和金融市场高水平开放，落实跨境资本流动均衡管理。市场不必纠结汇率问题，更不要去赌人民币单边升值或贬值。