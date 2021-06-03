中国在国家创新指数中排全球14位

中国科技部直属单位，中国科学技术发展战略研究院的报告指，中国国家创新指数综合排名世界第14位，科技创新能力快速提升。

据《科技日报》报道，中国科学技术发展战略研究院6月3日发布《国家创新指数报告2020》。报告显示，中国国家创新指数综合排名世界第14位，比上年提升一位，是唯一进入前15位的发展中国家。从具体得分来看，中国国家创新指数得分为72.5分，比上年提高2.6分，与英国、芬兰、法国、爱尔兰等排名10至13位国家间的差距为0.2至1.8分，差距进一步缩小。

中国科学技术发展战略研究院副院长刘冬梅说，国家创新指数是反映国家综合创新能力的重要指标，“值得关注的是，中国创新能力稳步上升，大幅超越处于同一经济发展水平的国家。”

刘冬梅指出，2018年中国人均GDP为9771美元（1.29万亿新元），在世界40个主要国家中仅高于印度、南非、巴西、土耳其和墨西哥。但是，中国创新指数得分已接近人均GDP在5万美元左右的欧洲国家，是唯一一个R&D投入强度超过2%的中高收入阶段国家。

根据国家创新指数历年结果分析发现，40个国家可以划分为三个集团：综合指数排名前15位的国家主要为欧美发达经济体，均为公认的创新型国家；第16-30位为其他发达国家和少数新兴经济体，属于第二集团；第30位以后多为发展中国家，属于第三集团。

报告指出，从各国排名来看，美国优势全面，是世界创新能力最强的一极，国家创新指数综合排名继续占据首位。欧洲地区是创新能力整体表现强劲的地区，九个国家进入第一集团，第二集团国家也主要被欧洲国家占据。其中，瑞士综合指数排名第四位，瑞典排名第五位。

与此同时，亚洲地区主要国家表现优异，日本和韩国依托其突出的企业创新表现和知识创造能力，分居第二和第三位；中国超越新加坡，综合排名分别居第14位和第15位；印度排名第39位，企业创新和创新绩效改善。