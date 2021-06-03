中疾控主任高福与美专家福奇曾发电邮互表支持

美国媒体披露，中国疾病预防控制中心主任高福和美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇是认识多年的朋友。两人在冠病疫情爆后，曾在去年3月和4日通过电邮沟通，并相互表达支持。

美国《华盛顿邮报》前天（6月1日）报道，《科学》杂志去年3月引述高福的访谈内容称，美国和其他西方国家没有要求民众戴上口罩是“一大错误”。高福随后于同月28日在发给福奇的电邮中澄清，“一大错误”是杂志记者使用的词句，自己在谈论其他人时不会使用这个词，并说：“让我们一起合作，将冠病病毒赶离地球。”

福奇后来在回复高福的邮件时说：“我完全明白，没问题，我们会一起渡过难关。”

报道称，时任美国总统特朗普加大抨击中国的力度，批评中国在发现病毒后并未将病毒控制下来，但两人在这段期间尝试保持联系。

福奇也在疫情初期受到特朗普支持者的威胁，他们指责福奇支持社交距离措施，包括关闭学校、拖累经济并影响到特朗普连任机会。在这之后，高福在4月8日再发电邮给福奇，说：“我看到一些新闻（希望这是假的），提及你受到一些人的攻击。希望你面对这种非理性的情况时能安好。”

福奇三天后回应道：“感谢你的善意，世上有一些疯狂的人，但一切都很好。”

《华盛顿邮报》称，他们是通过《信息自由法》获取上述来自福奇的电邮内容。

