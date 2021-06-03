海南发布风险提示打击比特币交易

海南加入打击比特币挖矿和交易行为的队伍。海南有关部门发布风险提示称，为防范化解金融风险，海南省内任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，提醒投资者防范以“虚拟货币”“区块链”等名义的非法集资活动。

根据路透社引述当地媒体“南海网”报道，海南省地方金融监管局等当地六部门联合发布风险提示称，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

同时，各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务，不得承保与代币和“虚拟货币”相关的保险业务或将代币和“虚拟货币”纳入保险责任范围。

此外，海南各金融管理、网信管理、公安及市场监管等部门对“虚拟货币”交易、首次代币发行（ICO）及变相ICO持续保持监管高压，将综合运用现场约谈、行政调查、封停网站、刑事立案等手段予以打击。

中国国务院副总理刘鹤此前主持召开的国务院金融稳定发展委员会会议表示，要强化平台企业金融活动监管，打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。

内蒙古发改委随后就打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施公开征求意见，工业园区、数据中心、自备电厂；大数据中心、云计算企业，以及通讯企业、互联网企业、个人等均被纳入监管范围。中国国家能源局四川监管办公室亦发布通知，就虚拟货币挖矿情况调研座谈会。