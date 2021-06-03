蚂蚁消金获批 承接花呗借呗业务

中国银保监会消息，蚂蚁消费金融公司今天获批开业。公司将按照蚂蚁集团消费信贷业务整改方案，有序承接两家小贷公司中符合监管规定的消费信贷业务。自蚂蚁消费金融公司开业起1年过渡期内，两家小贷公司实现平稳有序市场退出。

根据新华社报道，银保监会非银部相关负责人表示，蚂蚁消费金融公司于2020年9月14日经银保监会批准筹建，在法定筹建期内完成筹建工作，经依法审查，符合开业条件，于3日获批开业。蚂蚁消费金融公司作为一家持牌金融机构，必须依法接受监管，严格遵守相关监管规定。

关于蚂蚁消费金融公司开业后，蚂蚁集团旗下个人消费信贷业务规模是否会下降的问题，该负责人表示，在蚂蚁集团消费信贷业务整改过程中，银保监会始终高度关注对长尾客户服务的连续性，要求蚂蚁集团做好相关技术保障工作，努力不降低客户的服务体验。根据整改方案，蚂蚁集团个人消费信贷业务由蚂蚁消费金融公司按规范要求逐步承接。为避免客户过度负债、落入债务陷阱，蚂蚁消费金融公司应对承接的消费信贷业务进一步强化关于借款人真实借款意愿和还款能力的审核，对存在过度授信的，区别不同情形采取下调授信额度或不予授信等措施。

在回答有关“花呗”“借呗”申请消费信贷服务的相关问题时，该负责人表示，按照整改方案，蚂蚁集团应在蚂蚁消费金融公司开业六个月内完成“花呗”“借呗”的品牌整改工作。整改完成后，“花呗”“借呗”将成为蚂蚁消费金融公司的专属消费信贷产品，其他金融机构借助蚂蚁集团提供的数据信息所发放的消费信贷，不再标挂“花呗”“借呗”名称。

该负责人表示，近年来，一些机构或网络平台对贷款产品过度营销、过度包装，过度宣传“超前消费”“超前享受”，这类现象值得警惕。银保监会将督促蚂蚁消费金融公司严格按照法律法规和相关监管规定开展个人消费信贷业务，坚持“小额、分散、普惠”经营原则，为长尾客户的真实金融需求提供信贷服务，强化对客户真实信贷意愿和收入偿债能力的审查，严禁以过度营销、过度包装等方式引诱消费者过度负债，对经营行为涉嫌违法违规的，将依法严肃查处。