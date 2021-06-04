美副国务卿：仍评估前政府对华贸易政策

美国国务院一名高级官员说，在与中国经贸官员进行了两次高层会谈后，拜登政府仍然在评估前特朗普政府的对华贸易政策，包括如何处理前政府对中国实施的关税政策。

据美国之音报道，美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）前天（2日）在与亚太地区媒体互动的电话会议上被问到，美中高层通话对两国经贸关系、尤其是对处理贸易战发出了什么信号，人们是否会看到美方撤销上届政府对中国施加的关税。

谢尔曼回答说，“美国和中国明显在与对方保持通话，因为双边关系很重要。至于贸易问题，我们正在评估上届政府留下的相关政策，未来我们会就如何处理这些政策发表看法。”她补充说，“我们期待双边关系会继续下去，但这是一个非常复杂的关系。”

中国商务部昨天称，中美两国的经贸领域已开始正常沟通，并将共同努力务实解决具体问题。商务部新闻发言人高峰在例行新闻发布会上说，中国副总理刘鹤分别同美国贸易代表戴琪和财长耶伦进行了50分钟左右的视频通话。两次通话的双方沟通开局顺畅。双方本着平等和相互尊重的态度，就中美经贸关系、宏观形势、国内政策等问题交换了意见。双方都认为，交流是专业、坦诚和建设性的。

另一方面，谢尔曼在周二（6月1日）说，美国对中国在柬埔寨建立军事设施表达“严正关注”，并希望柬埔寨保持“独立平衡的外交政策”。