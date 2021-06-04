消息：宁德时代计划在上海建新电池厂

两位知情人士表示，中国电池供应商宁德时代正计划在上海新建一家大型汽车电池厂，继续以惊人的速度扩张，这将巩固其作为全球第一大供应商的领先地位。在上海设厂将使宁德时代接近特斯拉在中国的生产基地，该公司去年开始在中国为特斯拉的Model 3汽车供应电池。

根据路透社报道，宁德时代一位资深消息人士表示，该公司希望迅速扩大这种关系，目标是在不久的将来成为其最大的供应商，提供半数特斯拉在全球范围内用于电动汽车和屋顶储能的电池。

第二位消息人士说，新工厂年产能将达到80吉瓦时(GWh)。宁德时代目前已经有69.1吉瓦时的产能，并正在建设77.5吉瓦时的产能。

知情人士说，宁德时代一直在与上海市政府就建厂事宜进行谈判，并补充道宁德时代总部位于中国东南部，此举还将使公司能够利用到更大、更多样化的人才库。

目前尚不清楚何时可以达成最终协议，或者宁德时代希望新工厂何时启动和运行。

宁德时代表示正在与特斯拉就更多合作进行谈判，特斯拉正在寻求该公司在电池解决方案方面的帮助，但拒绝就任何增加产能的计划置评。

上海政府和特斯拉没有立即回应置评请求。

扩张计划可能会给特斯拉的其他电池供应商Panasonic Corp和LG化学旗下的LG能源解决方案部门增加竞争压力。

许多电池制造商正竞相扩大生产，以满足全球不断飙升的需求。汽车制造商正加速转向电动汽车，以符合日益严格的排放规定。特斯拉在4月也敦促供应商尽可能多地增加产量。

今年3月LG能源解决方案表示，它计划在未来四年对美国电池生产业务投资超过45亿美元（59.7亿新元）。

分析师说，按每年80GWh计算，上海的新工厂将能够为大约80万辆电动汽车供电。

第二位消息人士说，这家工厂可能位于特斯拉上海浦东新区临港工厂以南，将招聘5000名工人，生产CTC (cell-to-chassis)电池。

这种电池采用新技术，能将电池直接集成到电动汽车底盘框架中，提高电池系统的能量密度。宁德时代董事长曾毓群去年表示，通过CTC技术，电动汽车的续航里程可能超过800公里(500英里)，宁德时代拟在2030年以前推出这项技术。

相比之下，宁德时代目前用于特斯拉Model 3汽车上的CTP(cell-to-pack)技术，每次充电的行驶里程约为468公里。

消息人士称，由于宁德时代难以留住和招聘到员工，它还考虑在上海建立一个研究中心和一个全球销售和运营中心。

在深圳上市的宁德时代周四股价收跌2.3%，公司估值约为1550亿美元。创业板综合指数下跌1.3%。

由于销售飙升，宁德时代股价今年已经上涨了约18%。

宁德时代的客户还包括大众汽车(Volkswagen)、通用汽车、宝马(BMW)和戴姆勒以及中国汽车制造商。根据研调机构SNE Research的数据，2021年前四个月，其电池销量几乎翻了两番，达到21.4GWh。

报告称，LG能源解决方案公司同期的销量猛增133%，达到14.2GWh，而Panasonic的销量攀升51%，达到9.7GWh。