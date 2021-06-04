报告：特斯拉上月中国订单减半

科技新闻网站The Information昨天引述内部数据称，伴随中国政府加强对美国电动汽车厂商特斯拉的审查，该公司5月中国订单较4月减少近一半。

根据路透社报道，该报告称，公司在中国的月度净订单从4月份的逾1.8万份降至5月份的约9800份，导致其股价在午后交易中下跌近5%，最新报578美元（约767.6新元）。

中国是这家电动汽车制造商仅次于美国的第二大市场，占其销量的30%左右。特斯拉在上海的一家工厂生产Model 3电动轿车和Model Y运动型多用途车。

2019年，特斯拉在上海建立第一家海外工厂时，获得了上海的大力支持。在被一款便宜得多的微型电动汽车超越之前，特斯拉的Model 3轿车曾是中国最畅销的电动汽车。

然而，特斯拉最近销量下滑，中国监管机构对该公司采取了强硬立场，原因是过去几个月中国对该公司的安全担忧加剧，消费者投诉增多，同时中美关系日益紧张。

特斯拉4月份在华销量也较3月份大幅下滑。

据中国汽车工业协会(CPCA)秘书长崔东树，特斯拉4月份在中国销售了11671辆Model 3和Model Y汽车，3月份在中国生产的35478辆汽车中的大部分在本地销售。

特斯拉没有立即回应路透的置评请求。