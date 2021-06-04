王毅：中阿巴三方要促美从阿富汗有序撤军

中国国务委员兼外长王毅昨天（3日）在贵阳主持第四次中阿巴三方外长对话，阿富汗外长阿特马尔、巴基斯坦外长库雷希参加。王毅说，中阿巴三方要合力促美有序撤军，履行应尽义务，防止阿安全局势恶化，避免恐怖势力借机回潮。

据中国外交部网站报道，王毅表示，美及一些西方国家加快从阿富汗单方面撤军，对阿和地区国家来说，有挑战也有机遇。挑战是，阿人谈判会否因撤生变、会否因撤生战、会否因撤生乱。机遇是，外部军事力量离开阿富汗，将为阿富汗人民真正掌握自身前途命运创造条件、打开局面。中方认为，克服挑战、抓住机遇的根本途径是坚定不移推进阿富汗内部和平和解进程，为此，中方提出五点主张和建议：

一是坚持“阿人主导、阿人所有”的根本原则。阿富汗属于阿富汗人民。我们希望阿和谈各方以国家和人民利益为重，共同探索符合阿国情的治理模式和发展道路。我们支持阿各方共同打造广泛包容的未来政治架构，对内奉行温和穆斯林政策，继续坚定打击恐怖主义，对外全方位推进和平外交，尤其是与邻国友好相处。

二是保持阿人内部谈判势头。中方乐见阿国内谈判团队跟塔利班代表团近日在多哈恢复接谈，希望这一局面巩固持续下去。阿和平和解进程正处在关键关口，和谈机遇不应错失，和解进程不容逆转。希望阿和谈各方排除干扰，互释善意，聚焦共识，尽快明确实现和解的路线图和时间表，设定现实可行的短期和中长期方案。中方愿适时举办阿人内部对话，为此提供一切便利和支持。

三是推动塔利班回归政治主流。国际社会业已达成阿各方均应严格遵守联合国安理会第2513号决议的重要共识。中方愿同包括巴方在内的涉阿利益攸关方一道，加大劝和促谈与斡旋调解力度，为阿人内部谈判与阿和平重建创造必要环境。希望阿富汗政府坚定和谈信心，提出更具吸引力的和谈方案，鼓励和带动塔利班摒弃前嫌，相向而行。

四是国际社会与地区国家应予倾力支持。未来一段时期，美国仍将是影响阿问题的最大外部因素。中阿巴三方要合力促美有序撤军，履行应尽义务，防止阿安全局势恶化，避免恐怖势力借机回潮。建议阿方及时与各友邻国家加强沟通合作，形成助阿停火止战、恢复和平的更大合力。前不久，中方主办“中国+中亚五国”外长会，推动各方专门发表了涉阿联合声明。下一步，我们还将支持上海合作组织在阿和平和解问题上发挥更大作用。

五是要加强中阿巴三方的精诚协作。去年以来，巴方在促成美塔签署和平协议、推动开启阿人内部谈判方面发挥了独特作用。期待巴方继续用好自身优势、作出新的建设性努力，也希望阿方积极看待巴方显示的诚意和作出的贡献。建议探讨在中阿巴三方外长对话框架下增设阿和平和解三方特使对话机制，就阿和谈形势及具体推进步骤保持密切沟通。我们还可以将中巴经济走廊合作向阿拓展，提升阿与地区国家经贸合作和互联互通水平，帮助阿方增强自主发展能力，逐步实现和平与发展的良性循环。