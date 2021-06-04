专家：广东本轮变异毒株核酸载量比去年高近一倍

截至前天，广东全省累计报告62例确诊病例，无症状感染者56例。中国大陆本轮疫情多地出现散发病例，给疫情防控带来了很大的难度。广州市第八人民医院感染病中心首席专家蔡卫平表示，这次的病毒株感染最大特点是患者鼻咽拭检测冠病病毒核酸载量特别高，比去年的患者高出接近一倍。

根据每日经济新闻网引述央视《东方时空》栏目报道，截至目前，广州的本轮疫情已经确认为感染的是在印度发现的变异病毒B.1.617，这种变异病毒具有潜伏期短、传播速度快、病毒载量高的特点，而这种变异毒株也是首次在中国国内出现社区传播。

广州市第八人民医院感染病中心首席专家蔡卫平接受央视采访时指出，B.1.617病毒株感染最大特点是患者鼻咽拭检测冠病病毒核酸载量特别高，比去年的患者高出接近一倍。同时病情进展更快，去年病人的潜伏期平均是5.9天，这次平均只有3.2天。

本轮疫情患者症状轻的或者无症状感染者居多。重症化率6.2%。感觉比去年疫情的重症化比例要低，但去年的病人是有症状才去就医或发热被检查出来，这次疫情大部分患者是主动筛查发现，两者不太好比较。

蔡卫平还说，B.1.617变异毒株潜伏期短、传播速度快、病毒载量高。因此早期需要密切监测病情变化。但治疗上差别不大，还是积极的氧疗、对症支持治疗和中药。

据央视《焦点访谈》栏目报道，国务院联防联控机制综合组、广东工作组专家吴浩说：“这次疫情跟既往疫情有一个不同，它的传播速度比较快，首要任务就是疫情防控，切断社区传播链。第一要加强流调和溯源，搞清传播链和传播途径；第二它传播了谁，要加快，早发现就是核酸检测。”

