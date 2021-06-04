陈薇：正申请雾化吸入式冠病疫苗紧急使用

中国军事科学院研究员、中国科协副主席、中国工程院院士陈薇表示，正在申请雾化吸入式冠病疫苗紧急使用。据介绍，相较于注射式冠病疫苗形成的体液免疫、细胞免疫，吸入式冠病疫苗还可形成黏膜免疫，这三重免疫是最理想的状态。

根据21世纪经济报道公号消息，陈薇在昨天举行的浦江创新论坛全体大会上表示，正在研发中的冠病吸入式疫苗已经获得了中国国家药监局扩大临床的批件，现在正在申请紧急使用，希望获得高度重视尽快推广。

陈薇在报告中介绍，一款不用打针的吸入式冠病疫苗已获得药物临床试验批件，有望给不愿意打针，又需要接种疫苗的人提供更多选择。她说，现在疫苗都是通过注射，但其实还可以通过别的方式接种的，比如雾化吸入，“我们去年8月份最早发表了非注射疫苗的研究结果。去年9月29日在武汉开展临床实验，是吸的。”

陈薇表示，雾化吸入式疫苗只需针剂疫苗的五分之一的剂量，且不用一瓶一瓶装，疫苗瓶子的瓶颈问题也可以解决。“现在打的疫苗如果雾化吸入还有黏膜免疫。”陈薇说，“药监局已批准了扩大临床的批件，现在我们正在申请紧急使用。”



资料显示，所谓雾化吸入免疫，即采用雾化器将疫苗雾化成微小颗粒，通过呼吸吸入的方式进入呼吸道和肺部，从而激发黏膜免疫，而这种免疫是通过肌肉注射所不能带来的。通常，通过肌肉注射的新冠疫苗只能诱导体液免疫和细胞免疫。此外，使用雾化吸入方式免疫是无痛的，且拥有更高的可及性。

陈薇还在大会上谈到病毒变异对疫苗的影响。她表示，目前发现的全世界可分析序列有182万条，目前比较受关注的是五个变异株，分别是在英国、南非、巴西、美国和印度流行的变异株，其中，南非流行的变异株对疫苗影响比较大，中国也针对南非株在进行临床申请，希望能通过变异株增强疫苗的免疫能力，把变异覆盖。