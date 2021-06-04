英媒：福奇呼吁中国公布武汉实验室研究人员医疗记录

美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇呼吁中国公布九人的医疗记录，称这九个人的病情可能为冠病病毒最先是否系实验室泄漏所致提供关键线索。

根据英国《金融时报》报道，福奇说：“我想看看据报道在2019年得病的三个人的医疗记录。他们是否真的生病了，如果是，他们得的是什么病？”

报道指出，这项记录涉及武汉病毒学研究所的三名研究人员，据报他们于2019年11月患病，还有六名矿工在2012年进入一个蝙蝠洞后患病。武汉病毒学研究所的科学家随后访问了该洞穴，并从蝙蝠身上提取了样本。其中三名矿工死亡。

武汉病毒所新发传染病研究中心主任石正丽此前否认实验室有任何感染。福奇没有为此进行争论，但表示应进一步调查。

“几年前生病的矿工们也一样……那些人的医疗记录怎么说?那些人体内有病毒吗?是什么?这是完全可以想象的，严重急性呼吸综合征冠状病毒2（SARS-CoV-2，即冠病病毒原始毒株）的起源就是那个洞穴，然后开始或者自然传播或者通过实验室传播。”

美国国务院没有立即回应有关拜登政府是否曾要求中国提供医疗记录的问题。

福奇说，他仍然相信病毒首先是通过动物传染给人类的，即使实验室研究人员确实感染了冠病，他们也可能是从更广泛的人群中感染的这种疾病。但他表示，这个问题值得进一步调查，尤其是因为公众的兴趣重新燃起。

他补充说:“鉴于我们在沙斯、中东呼吸综合症、埃博拉、艾滋病毒、禽流感和2009年猪流感方面的经验，我一直认为，极有可能是病毒跨越了物种”，“但我们需要继续调查，直到这种可能性得到证实。”

不过，他否认了他的组织可能对疫情负有任何责任的说法。

报道指出，冠病起源已成为这场大流行中最具争议的问题之一。美国前总统特朗普去年表示，冠病是从武汉实验室泄露出来的，但他遭到了科学界大多数人的反驳，他们认为这种病毒更有可能是自然地从动物传染给人类的。

然而，最近几周，在一群著名科学家签署了一封公开信，主张应该认真对待这个问题之后，实验室泄漏理论得到了支持。人们重新关注起在首例冠病确诊前几周被送往医院的武汉研究人员。

拜登上周命令美国情报机构在90天内就疫情的起因得出结论。白宫说，美国情报机构的两个分部认为，Sars-Cov-2病毒是自然传播的，而第三个分部认为它来自武汉研究所，但没有一个分部机构对他们的结论有高度的信心。

