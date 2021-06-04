张文宏：中国疫苗接种尚不到位 不具备取消“零容忍”条件

中国国家传染病医学中心主任、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏昨天指出，疫苗解放人类是一个事实，但中国疫苗尚未接种到位，不具备取消“零容忍”的条件。

张文宏在博鳌亚洲论坛全球健康论坛第二届大会上表示，如果全球接种率达到 75% 或者更高，剩余的空间靠群医学、公共卫生体系兜底，那么全世界能“从此过上幸福的日子”。

近期，广州出现不少病例，引发担忧。对此，张文宏强调，“广州的疫情肯定会控制住，因为公共卫生的策略非常强大，而且经验丰富。”



张文宏认为，冠病病毒的类型与1918年西班牙流感病毒相似，主要体现在两个方面：第一，都是急性病毒，传播速度非常快；第二，冠病病毒的病死率是2.14%。

不过，与100多年前不同的是，死亡人数略有下降。张文宏表示，这主要是如今的公共卫生策略发挥作用。“在公共卫生策略到位之后，病例数就开始下降。以中国为例，中国政府的做法是在短时间内将所有病人进行隔离与阻断治疗。”

尽管公共卫生策略效果显著，但是疫苗的作用日益明显。以以色列为例，张文宏介绍说，以色列群体免疫率已达到80%，两针接种率接近70%，感染率为10%，近几日的新增病例为30个左右。因此，以色列宣布不采取所有防疫措施、自由开放。

印度则是个反面例子。印度的疫情已经暴发了多次，而且一浪高过一浪。张文宏表示，印度疫情暴发主要原因不是病毒变异，而是疫苗接种不到位，以及公共卫生措施不到位。

他反驳了印度因为病毒变异而逃逸了群体免疫的观点。相关数据显示，印度13亿人口中有几千万人传人，自然感染率不到10%，而目前印度的疫苗接种率不到3%。因此，印度没有实现群体免疫，更不存在逃逸现象。

张文宏强调，“所有逃逸都是在疫苗充分接种，群体免疫产生之后产生的逃逸，没有疫苗接种哪来的逃逸呢？”

他还表示，如果疫苗接种不到位，讨论全世界国家之间的互通没有意义，“疫苗解放人类这是一个事实”。



尽管中国当前疫情的防控处于相对较好的状态，但是这不意味着中国老百姓可以不接种疫苗。

张文宏称，疾控和医生建立了非常强大的国家公共卫生体系，但是如果没有疫苗，这个体系难以奏效。“在没有疫苗保护的情况下，新冠病毒的重症率很高，病死率也超过2%。这就意味着建设再强大的公共卫生体系，再好的医院，再强的疾控体系，我们都无法阻挡这个疾病。”

随着全球各国疫苗接种率逐步提高，何时能够打开国门也备受关注。对此，张文宏表示，中国谈论该话题为时尚早，主要是中国疫苗接种不到位。“沈阳、北京、石家庄、安徽、上海、广州，无论哪个地方，如果不采取‘零容忍’，后果不堪设想，因为没有建立免疫屏障。”

他补充道，中国应该在今年年底、明年年初疫苗接种到位，到时中国可以考虑取消“零容忍”。

此外，除了疫苗接种率之外，张文宏表示，还要考虑中国的医疗体系能否抵抗输入性疫情的风险。

张文宏强调，“我告诉大家，在接种率达到70%以前，不要谈这个问题（取消零容忍），达到70%之后再谈。”

