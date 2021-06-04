三亚市委原书记童道驰被批捕

中国最高人民检察院日前以涉嫌受贿罪对海南省委原常委、三亚市委原书记童道驰作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。 ​​​​



根据最高人民检察院官方微博消息， 童道驰涉嫌受贿一案，由中国监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。

据中央纪委国家监委网站4月30日消息，中央纪委国家监委在对童道驰严重违纪违法问题作出的立案审查调查报告中指出，童道驰丧失理想信念，背弃初心使命，贯彻落实党中央重大决策部署打折扣、搞变通，甚至阳奉阴违、自行其是，对党不忠诚不老实，处心积虑对抗组织审查；无视中央八项规定精神，违规收受礼金，接受奢靡消费安排，贪图享乐；利用职权在资本市场进行权力寻租，为亲属经营活动提供帮助，大肆攫取非法利益，生活糜烂，大搞权色、钱色交易；在重大项目收购上不正确履行职责；利用职务便利在公司上市、企业经营、融资借款等方面为他人谋取利益，并非法收受巨额财物。

报告还说，童道驰严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予童道驰开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。



公开资料显示，现年54岁的童道驰是平江人，2004年12月加入中国共产党，1991年7月参加工作，中国人民大学行政管理学研究所行政管理学专业、加拿大卡尔顿大学公共管理专业研究生毕业，在职博士研究生学历。

童道驰在中国证监会系统工作长达14年，从2000年10月进入证监会开始，先后担任规划发展委员会干部、委员（副局级）、上市公司监管部副主任、发行监管部副主任、国际合作部主任等职务。

2014年4月，童道驰担任中国商务部部长助理、党组成员，国务院扶贫开发领导小组成员。

2016年12年至2018年10月，担任湖北省副省长,国务院扶贫开发领导小组成员。

2018年11月起，担任海南省委常委和三亚市委书记。

