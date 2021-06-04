赵少康建议采三方模式解决疫苗问题

对于近来引发争议的台湾民间捐赠疫苗，中广董事长赵少康建议，中央政府应主动协助有意捐赠、采购疫苗的各界人士、地方政府，采取“政府／受赠单位、企业（地方政府）／药厂”三方签约模式，加速疫苗到货和施打。

根据联合新闻网报道，台湾防疫三级警戒，为避免社区感染扩大、医疗崩溃，赵少康还呼吁政府立即采取全面开放民众自行快筛、普筛，加速全国各县市建置隔离检疫所，扩充确定病毒基因序列的能量与加速疫苗到货与施打等四大措施。

赵少康表示，为降低现行医疗院所、医护人员、医事人员快筛、PCR检测负担，让医护回归真正的医疗任务，应全面开放民众自行快筛、普筛，开放如立法院等设有医务室的公、民营机构、企业、学校可进行快筛加PCR检测。

同时，也开放民众到药局等通路购买快筛试剂，也可仿效国外经验，设置免下车（Drive through）PCR检测通道，并在各县市选择数个开放空间设置PCR检测站，国际机场也全面入境PCR普筛。

赵少康认为，邮政人员每月至少需进行一次PCR检测；移工宿舍移工每日工作前快筛，一个月至少一次PCR检测；安养院工作人员每日工作前快筛，一个月至少一次PCR检测。

赵少康坦言，目前家庭群众感染情况已很严重，开放民众自行快筛可能会爆出巨量快筛阳性案例，在很难做到一人一室情况下，须扩充PCR检测处所与收治中心，避免感染进一步扩大。

此外，赵少康认为，冠病病毒株变异快，须加快、加大基因病毒序列能量，北、中、南、东、离岛各指定一家教学医院或实验室确认或对接冠病病毒基因序列，滚动修订防疫策略，也有利二代冠病疫苗设计。