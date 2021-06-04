高福：全世界共享疫苗应是冠病解决方案的一部分

中国科学院院士、美国国家科学院外籍院士、中国疾病预防控制中心主任高福今天说，世界如果不共享疫苗，病毒将共享世界，全世界共享疫苗应该是解决方案的一部分。

根据澎湃新闻报道，高福在浦江创新论坛全球健康与发展论坛中，围绕“疫苗和全球健康”的议题进行主旨演讲时说，“我们一直坚持向科学要答案。”研究表明，冠病病毒是第七个感染人类的冠状病毒，此前还发现过四种感冒样冠状病毒和大家都知道的SARS病毒、MERS病毒，这意味着，冠状病毒一直伴随人类。

对于各国如何选择疫苗技术路线，高福介绍，各国都是因地制宜，最终的目标是，各种疫苗都上。因为，人类第一次遇到这一病毒，只有通过实践才知道哪种疫苗最好。高福同时提出，还要考虑疫苗的产能、产量以及接种。

“疫苗是控制新冠流行的法宝，是恢复经济生产的强心针，和维护社会发展的稳定剂。”高福提出，过往对乙肝、天花、水痘等疾病的控制，还是坚持“苗苗苗”，希望大家把疫苗打起来。

高福表示，世界如果不共享疫苗，病毒将共享世界，全世界共享疫苗应该是解决方案的一部分。他表示，目前疫苗类型基本分为七种，全球冠病疫苗的研发中，21款疫苗正在进行或已经完成临床三期，根据WHO要求，疫苗要不低于70%的保护效力，至少具有50%的估计值。

高福介绍，尽管病毒一直在变异，但是疫苗依旧能够提供最基本的保护，可以实现防重症防死亡。目前中国有五款疫苗正在使用或紧急使用中，中国正稳步推进各类人群接种，中国接种策略目前面临的挑战是：需要获得更多疫苗特性证据；加快对60岁及以上及慢性病人群的保护效力；在后疫苗时代疫情防控挑战中关注对通用冠状病毒疫苗（能够同时保护冠病病毒原型毒及其关切突变株的疫苗）的研究。

高福认为，目前全球疫苗研发已经进入了“卡脑子”的阶段，因此他也鼓励坐在台下的年轻科研工作者们，跳出限制加油干，“mRNA疫苗的研发成功让我们有无限遐想的空间，也给了中国在全世界疫苗学领域弯道超车的机会。”