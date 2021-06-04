台湾年轻人参加“向陈时中道歉大赛”泄愤

台湾本土冠病确诊人数持续上升，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中昨天指， 年轻人确诊比例达25.2%，并说“我觉得年轻人在这一部分，防疫有点松懈，可能看到前两天疫情比较平稳，所以移动的比较多、群聚的也比较多，才会造成这种情形”。

此话一出，激起已在疫情焦虑中的台湾青年愤慨。重启核四公投领衔人黄士修昨天在面簿发起“‘对不起，是我防疫松懈了！’第一届年轻人向陈时中道歉大赛”，让年轻人以讽刺的方法宣泄不满。截至今晚吸引到2000多年轻人上线吐槽。

有医疗相关工作的年轻人留言：“对不起，我为我一到五早起上班不迟到道歉，毕竟我们医院还没要关门QQ”；还有青年说，“对不起，是我防疫松懈了。我应该在宣布三级警戒的当下就辞掉工作宅在家戴口罩。每天为了三餐温饱造成防疫破口，我很抱歉。”“部长、总统、院长、我不应该松懈去上班，我要领那可悲微薄的薪水填饱自己的肚子，如果不工作会没钱，因为我根本领不到那抒困金，但我还是得说：对不起，我错了！”

也有人连带批评总统蔡英文，“对不起！今届票错投总统蔡英文，害你做部长，做惭愧！还害全台湾人吃美国猪！牛！”“对不起两点中，我们年轻人松懈了！当初不应该选这个总统的，你就不会当卫福部长了，拜托你千万不要再带领我们，对不起我们真的不适合你，快点滚下台！”、