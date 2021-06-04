下午察：鸿蒙不只是华为的？

中国科技巨头华为本周三（2日）晚上8时开启了鸿蒙2.0操作系统（Harmony OS），让其正式搭载到智能手机。

一时间，像“力求不再受制于人”“不再依赖美国谷歌的安卓系统”“打破美国在互联网操作系统中的垄断”这样的句子，不断出现在网络新闻里；大量华为手机用户当晚涌入更新系统，一度导致服务器崩溃。

全球手机操作系统领域目前已经形成了谷歌安卓（Android）和苹果iOS两大生态，分别占据了全球68.63%与30.99%的市场。有人因此说中国的信息产业“缺芯少魂”，“芯”即指芯片，“魂”则就是操作系统，两者完全依赖美国提供。这种依赖所产生的问题与后果，近年因为中美战略竞争加剧越来越明显。

鸿蒙横空出世，会不会成为全球第三大移动操作系统？

鸿蒙是怎么来的？

业界有传言指华为内部至少从2012年前就已开始在自研操作系统，但华为一直没有承认，直到2018年中美贸易战爆发，才松口说确有此项目，且已进行了一段时间，但华为当时仍表示自研系统只是为了自保，“备胎”操作系统并未有面世的计划。

美国商务部2019年将华为列入“实体清单”后，谷歌等美企逐步缩减了为华为提供的服务范围，华为也随即宣布发布自有操作系统——鸿蒙。

鸿蒙是为了物联网（IoT）时代而设计的一款跨平台操作系统，旨在打通手机、电脑、平板、电视、汽车和智能穿戴等多种设备，并兼容全部安卓应用和所有Web应用。鸿蒙与现有的谷歌安卓操作系统和苹果iOS系统的最大差别，在于其采用了分布式架构，能实现各种智能设备终端之间无缝的协同体验。

如果要至少在中国市场上打破苹果谷歌两大操作系统对智能手机的垄断，华为消费者业务AI与智慧全场景业务部副总裁杨海松透露：“对于操作系统这类底层平台而言，软件使用量、市场占有率是它能否活下来、能否成功的核心因素，而16%的市占率则是一个生死线。”

华为今年需要完成的目标是：搭载鸿蒙系统的设备数量需达到3亿，其中自有设备占2亿，生态合作伙伴的设备数量为1亿。华为能否借助鸿蒙操作系统这个突破口打破美国的技术围堵，在物联网时代实现弯道超车，加速国产化方案整合与整体落地进度，正被全球多方关注。

中国国产手机厂商对鸿蒙态度冷淡？

不过，不少媒体都留意到，华为周三晚举行的发布会上，并没有看到有分量的第三方合作厂商出来相挺，仅有一家中国手机厂商魅族公开宣布和鸿蒙系统进行简单合作，而其他大型手机厂商几乎都保持了沉默。

根据此前的报道，真正落地的产品主要是美的烤箱、九阳豆浆机等几款厨房家居产品，发布会上也没有公布更多的具体产品数据。分析师认为，现阶段和鸿蒙合作的品牌，应该大多还是属于二三线的。

倒是今年1月首次跻身中国智能手机品牌第一行列的OPPO受询时，表态“支持国产创新”“密切关注行业领先技术，致力于为用户带来优质体验”，并呼吁和拥护行业携手发展。

OPPO的回应特别受到关注，是因为在不久前的5月24日，该公司一名网名“芝士芒胖”的员工在微信群和微博上发文，指华为的鸿蒙系统是在安卓基础上开发的，但依据的安卓版本太低，适配和维护的成本高，而且如果适配了，很多服务就会掌握在华为手里，“没有厂商会傻到把自己的命脉掌握在别人手里”。

虽然不是代表OPPO发言，毕竟时机敏感，“芝士芒胖”5月28日就为自己“辱骂诋毁”鸿蒙系统致歉，并宣布从OPPO离职。

但他讲的，是不是才是大实话，反映了华为国内竞争对手的真实态度？

小米相关人士被问及未来是否可能将鸿蒙作为自己的操作系统时就委婉地回答：个人认为并不太可能。

分析人士认为，短时间内，小米、OPPO、VIVO等中国国产手机厂商的手机产品，基本没有理由搭载鸿蒙系统，华为手机对于他们的威胁，比美国还大，谷歌本身也并不和这些中国手机厂商竞争。

一名位荣耀经销商说：“现在华为还在做手机，那其他的厂家就不敢用鸿蒙系统的，毕竟他们不敢把自己的大脑（操作系统）交给别人控制，尤其还是存在竞争的对手。”

中国智能手机制造商也会考虑到费用、市场接受度和政治风险等因素，因为运行两种不同的移动操作系统——一种用于中国国内市场，另一种用于海外市场——将转化为更高的成本，国内和国际市场的反应、会不会被禁止使用谷歌移动服务，都是这些积极开拓海外市场的公司关注的问题。

鸿蒙不是华为的鸿蒙？

除了华为和原属旗下的荣耀，目前中国国内暂时没有其他手机厂商明确表态要将手机产品接入鸿蒙系统。

有专家说，华为应该考虑将鸿蒙系统与其消费者业务分开，建立一种非常开放的文化，因为操作系统需要的就是开放。华为必须愿意留在幕后，让更多的合作伙伴如美的、TCL、魅族、北汽等站到台前，而不是由华为的手机、智能屏或平板电脑当主角推鸿蒙。

不过，许多爱国网民这两天则纷纷建议官方介入，学美国那样从国家科技安全的角度出发，下令在中国销售的手机就必须安装中国的系统，一夜之间就能让中国手机全装上鸿蒙。

《21世纪经济报道》今天（4日）也发表评论文章力挺鸿蒙，称中国厂商没有理由拒绝鸿蒙。

文章说，按照用户的体验，鸿蒙不输于安卓，且有许多安卓所没有的功能和优势，中国国内厂商没有理由以鸿蒙的应用体验拒绝它，而且为了满足用户的使用习惯，其界面和操作方式与安卓有些相像，绝大部分应用也能无缝移植。

文章还指出，华为已经宣布把鸿蒙最核心的基础架构部分全部捐赠给了工业和信息化部主管的“开放原子开源基金会”，意味着各个厂家都可以平等地获得源代码，华为以真正的全球开源以及生态开放，鼓励手机厂商与应用开发商加入鸿蒙的队伍，共襄盛举。

“鸿蒙不只是华为的，当其开放源代码后也是中国的、世界的鸿蒙。中国能否打破美国垄断，增强网络自主与安全，在物联网时代拥有独立的操作系统并巩固引领优势，就必须在市场应用中积极支持鸿蒙。虽然中国国内物联网市场规模和潜力巨大，但目前需要在较短的时间内扩大鸿蒙在手机市场的占有率，中国手机厂商有义务在国内市场积极采用鸿蒙系统，相关部门也有必要制定政策助力实现这一目标。”

按照这样的说法，鸿蒙已不再仅是华为的一部分，而近乎是一个国家项目了。

有评论说，中国的手机市场发展多年，从2019年开始，华为、小米、OPPO、VIVO四大国产手机巨头的份额加起来，就已占据全球手机出货量四成以上。如果再把魅族、中兴等其他厂商也一并计算，中国手机品牌的出货量，估计能占全球一半以上。如果华为能牵头推动这几家厂商，一起采用能同时兼容安卓应用的鸿蒙系统，开发者绝不可能完全无视中国这个巨大市场，鸿蒙就能在安卓的广阔应用生态背后，挤出属于自己的立足之处。