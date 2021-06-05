中国批准科兴紧急使用年龄范围扩大到三岁以上

中国科兴控股生物技术有限公司的董事长尹卫东在昨天的一档节目中说，科兴中维有一个叫未成年人人群的临床研究，在今年年初就已经启动，目前已经完成了一期临床和二期临床，有数百人临床研究表明，儿童组（3岁-17岁）接种疫苗之后，它的安全性是良好的，抗体水平也和成年人是一样的。现在中国已经批准科兴新冠疫苗紧急使用的年龄范围扩大到三岁以上。

根据央视新闻客户端消息，尹卫东在央视一档节目中受访时说，不过疫苗什么时候在更低的年龄组使用，将由国家卫健委组织有关专家，根据中国现在疫情需要和人群构成，有秩序推动不同年龄组的疫苗使用。

尹卫东还说，科兴中维进入世卫组织紧急使用清单，是获得的第47个紧急使用，在此之前科兴已经在中国之外的46个国家获得了紧急使用。这意味着能够符合更多国家的生产质量标准，同时也能为更多国家提供疫苗。有很多国家自身不具备疫苗审评的基础和条件，所以会接受世卫组织的认证，就可以进行采购；还有一点更重要的就是一些国际组织，比如COVAX全球新冠疫苗计划，通过这样的论证来进行采购，对于科兴来讲，意味着向更多国家更大范围的提供疫苗。



谈到产能时，尹卫东：在设计疫苗产能的时候，已经考虑到中国的需要和全球需要，目前科兴中维的设计产能是年产20亿。但是根据今年上半年的情况看，产能已经超过了设计产能。我们现在已经向全球提供了超过6亿多剂的疫苗，也就是说我们已经具备了向世卫组织和更多国家提供疫苗的质量标准和产量准备和产能的更进一步提升的条件。

尹卫东还说，在三期临床研究的时候，已经涉及到了60岁以上的老人组，但是科兴疫苗在真实世界应用的时候，特别是在智利、巴西、土耳其这些疫情较为严重的国家，他们的免疫策略是从高年龄，从100岁开始接种的，所以现在已经取得了大规模真实世界的数据。目前在智利、巴西取得的这些数据，其实主要构成是老年人的，已经充分地表明老年人接种疫苗之后，不但安全性非常可靠，而且保护效果也是非常好的。

