王毅同俄外长通话：中俄在彼此核心利益问题上始终相互支持

中国国务委员兼外长王毅昨天在贵阳同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话时说，中俄新时代全面战略协作伙伴关系也是全天候的，经历了无数国际风云变幻考验，尤其是中俄在涉及彼此核心利益问题上始终坚定相互支持。针对美西方国家利用所谓人权问题，抹黑攻击、粗暴干涉中国内政，俄罗斯在国际和多边场合主持公道，支持中方的正当立场，中方对此高度赞赏。我们也将为俄方维护自身正当合法权利提供全力政治支持。

根据中国外交部网站消息，王毅表示， 中俄新时代全面战略协作伙伴关系是全方位的。双方要共同努力，不断拓展中俄各领域的互利共赢合作。今年以来，双边务实合作高开高走，逆风前行，展示了强劲发展势头。前四个月，双边贸易额超过400亿美元（约529亿新元），同比增长19.8％，全年有望创历史新高。前不久，四台核电机组顺利开工，双方就合作建设国际月球科研站达成共识，这些重大成果成为中俄全方位合作的重要标志。中俄携手抗疫成果斐然，为国际社会抗疫合作树立了典范。当前，新一波疫情持续蔓延，容不得半点松懈。双方要进一步拓展疫情防控专业技术合作，推动两国专业部门就统一检测标准、共享数据信息、联合科研攻关、边境疫情防控、推行国际旅行健康证明互认等加强协作，共同应对后疫情时代挑战。

王毅表示，中俄新时代全面战略协作伙伴关系也是全天候的，经历了无数国际风云变幻考验，尤其是中俄在涉及彼此核心利益问题上始终坚定相互支持。针对美西方国家利用所谓人权问题，抹黑攻击、粗暴干涉中国内政，俄罗斯在国际和多边场合主持公道，支持中方的正当立场。就在前几天举行的金砖国家外长会上，你再次就新冠肺炎疫情病毒溯源问题仗义执言，抨击美西方造谣污蔑，中方对此高度赞赏。我们也将为俄方维护自身正当合法权利提供全力政治支持。

王毅表示，美国以民主为幌子搞小圈子，以人权为借口干涉别国内政，打着多边主义旗号推行单边主义。中俄作为负责任大国和安理会常任理事国，应当共同揭露和抵制这些倒行逆施，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，坚定维护国际公平正义，坚定维护世界和平稳定。

