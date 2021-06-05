台湾京元电停工 或冲击全球半导体链

台湾半导体晶片测试大厂京元电竹南厂移工发生群聚染疫，昨天（4日）上午还坚持营运，但确诊人数不断增加，京元电昨天下午公告，晚班起七个厂区产线全面停工48小时、进行清洁消毒。京元电的业务是半导体业的最后一里路，客户几乎是全球重量级晶片大厂，全面停工将造成出货恐延迟，预料将冲击全球半导体产业，晶片缺货将更雪上加霜。

根据《经济日报》消息，除了晶圆测试厂京元电的竹南厂发生移工群聚感染，同样位于苗栗竹南的封测厂超丰电子也传出有确诊案例，中央疫情指挥中心昨晚证实，超丰昨日新增七名员工确诊，截至3日已累积九人确诊。但超丰至今仍未公布是否会停工、消毒等事宜。

根据法人调查，京元电的国内客户有逻辑IC的联发科；记忆体IC的华邦电、旺宏、晶豪科；驱动IC的联咏、奇景光电 ；国外客户则有英特尔、辉达、意法半导体、恩智浦、豪威、安森美。在微机电元件测试客户，则有博世。

京元电大客户之一的联发科率先表示，停工事件对6月营收有部分短暂影响，不影响第二季和全年财测，仍将维持与京元电合作。IC设计业者坦言，要等周一才会知道能否复工，客户不想赌两天后的复工状况，开始在更紧绷的封测产能上追加订单。

业界传出，已有IC设计业者已传出客户担心两天后无法复工，出货进度受影响，紧急向日月光、硅格等厂商抢加订单产能。

IC设计业者指出，大型IC设计公司有较多的测试合作厂商，同产品就改到其他合作厂测试，但小型IC设计公司通常集中一家测试厂下单，要转单需要机台上的转机卡，现在无法入厂拔卡，小厂心惊，大厂则担心抢不到封测产能，最近又是晶片缺货、产能大缺状况。业界表示，京元电停工最大影响就是后段最终测试与包装，包装人力影响二到三天，交货就会连带延后。

京元电累计3日就有45人确诊，苗栗县昨（4）日新增51例确诊个案，其中京元电就有32例，累计确诊员工数达77人。