环球安抚民众: 支持政府主导对台斗争

由日本援助台湾124万剂阿斯利康疫苗，台湾总统蔡英文高调感谢，中国大陆官媒环球时报今天发表“锐评”指出，中国大陆“在下大棋”，虽然很多大陆人都希望立即给民进党政府决定性的教训，但"看上去很痛快”并非中国战略考量的优先项。

环球时报在题目为“我们要为最终解决台湾问题开展道义准备”的文章称，日本124万剂阿斯利康疫苗星期五运抵台湾，蔡英文等台湾政客不吝对日感谢之词，还让台北101大厦用灯光滚动打出感谢日本的话语。

文章称，更有甚者，“台湾‘国安’部门还罕见地描述了以绝密方式获得这批日本疫苗的‘十日宁静作战’”。

文章称，日本运到台湾的阿斯利康疫苗是日本自己也没敢实际施打的存货。这款疫苗因导致血栓的风险也同样被美国等多个国家迄今排除在使用之外，美国捐出的也主要是这款疫苗，而台湾也连续发生三例接种阿斯利康疫苗后出现血栓的病例。

文章批评，民进党政府在疫苗问题上严重哈日哈美，其低三下四的样子，与他们断然拒绝接受大陆得到世卫正式推荐的疫苗形成鲜明对照，这让很多大陆网友很不舒服。加上一名台湾确诊患者得以搭乘台湾立荣航空的班机飞到大陆的厦门，大陆网友本来已很愤慨。两件事叠加在一起，形成互联网上的情绪共振。

文章认为，大陆网友的不悦和愤慨完全是正当的，民进党当局如今铁了心与大陆对抗，死抱美日大腿，很多大陆人都希望立即给他们一个决定性的教训。

这篇“锐评”接着对大陆民众喊话，称：“我们想对大陆的公众说，随着大陆力量日益强大，军事投射能力早已覆盖环台湾岛地区，如何解决台湾问题的主动权逐渐被大陆牢牢攥在了手中。岛内‘台独’势力对此非常清楚，他们实际上已经陷入惶惶不可终日的阶段，他们现在宣扬‘台湾位于抵制中国扩张的前线’，是试图博得美国‘死保’承诺的孤注一掷。”

文章指，中国大陆与台湾完全不在一个力量级上，台海的真正博弈也早已不是以两岸之间的斗争作为主线索了；“大陆方面决不会把注意力放在与民进党当局搞意气之争上。后者什么态度会影响我们的做事方式，但绝对影响不了中国大陆以实力为基础在西太平洋的战略构建。”

文章也批评，民进党政府已经几乎不可救药了，大陆的对台政策常常再无需顾及他们作何反应，更要针对台湾广大民众，同时也要在西太平洋乃至整个世界增信立威，为最终解决台湾问题开展道义准备。“我们在下大棋，民进党当局不配做棋手，我们更应把它看成棋子。”

锐评并称，民进党当局这只惊弓之鸟会越来越歇斯底里，要搞出一些小动作来自我鼓舞、壮胆，向美国递各种投名状，以求其政权苟延残喘。“大陆公众在这种时候一定要相信国家，支持由政府来主导对台斗争的具体一招一式”。锐评并总结，台湾早已被大陆的重力场彻底俘获，无处可逃，接下来是让统一的具体操作与中国伟大复兴的战略高度协调，"看上去很痛快并非这一战略考量的优先项"。