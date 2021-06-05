台国安称引入日本疫苗是“十日宁静作战”

针对日本捐赠124万剂AZ疫苗给台湾，台湾国安高层昨天将过程解密，并将之形容为“十日宁静作战”，间接回击在野党和民众对于台湾政府采购疫苗缺乏作为的强烈不满，为面临强大舆论压力的总统蔡英文“解围”。

中时电子报等台媒引述不具名的台湾国安高层说，这次是国安外交团队总动员，加上蔡英文的“关键电话”，10天内完成了一项“不可能的任务”，美国也在幕后"推了一把"。该人士称，计划从头到尾都是最高机密，可说是国安与外交系统全面总动员的“十日宁静作战”。

中时电子报引述台湾国安高层人士说，促成日本提供疫苗助台的关键起点，是驻日代表谢长廷在5月24日邀请美国驻日大使杨舟（Joseph Young），以及前安倍首相辅佐官薗浦健太郎等人，到官邸餐叙，席间讨论到疫情的议题。

该人士说，当时薗浦健太郎提议，可以将日本的AZ疫苗提供给疫情正在升温的台湾，杨舟也认同这是不错的方法，虽然“台日美”三方有初步共识，但也都认知到后续待处理的，是复杂繁琐的法律与政治问题。

该人士说，谢长廷第一时间向蔡英文回报后，后者随即指示国安与外交系统总动员，“低调保密、全力达阵”是最高指导原则。国安高层透露，总统请副总统赖清德，也指示外交部长吴钊燮、驻日代表谢长廷、台日关係协会会长邱义仁，积极透过各种管道，与日方联系争取洽谈。

他也形容，赖清德长年经营对日关系，第一时间便透过管道，向日本重量级人士表达期待日方能够协助台湾，也获得初步的正面回应。

各种管道一起进行的同时，国安单位着手规划蔡总统亲自出马，向日本进行争取。该人士表示，蔡英文马不停蹄地打国际电话跟日本老朋友们交换意见，得到的回应非常一致。他说，日本一直感念311震灾时台湾的援助，以及去年口罩物资的支援，当然会记得这份恩情，一定会尽力且尽快促成疫苗跨海到台湾。

该国安高层也强调，“防疫是扎实作战，不是文宣工作”，疫苗到货是蔡英文最挂念的优先工作，在野党跟许多人士不断批评总统神隐，执政团队深知这些批评，但防疫工作就是“低头犁田、埋头苦干”。

他并解释，根据了解，日本虽然取得AZ代工制造，但从近期才开始生产，因此，日本手中的AZ现货就是124万剂，所以这次等于是“有多少给台湾多少”。

报道引述他称，蔡英文这两周虽然鲜少公开发表谈话，但都忙于私下四处打电话，催促外购疫苗到货进度，或者召开各项会议，紧盯跟盘整各项防疫工作，几乎是没日没夜跟疫情拼搏。